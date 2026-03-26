КотировкиРазделы
Валюты / TUA
Назад в Рынок акций США

TUA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut

20.35 USD 0.05 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TUA за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.35, а максимальная — 20.36.

Следите за динамикой Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TUA

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TUA сегодня?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut (TUA) сегодня оценивается на уровне 20.35. Инструмент торгуется в пределах 20.35 - 20.36, вчерашнее закрытие составило 20.30, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TUA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut в настоящее время оценивается в 20.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.16% и USD. Отслеживайте движения TUA на графике в реальном времени.

Как купить акции TUA?

Вы можете купить акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut (TUA) по текущей цене 20.35. Ордера обычно размещаются около 20.35 или 20.65, тогда как 6 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TUA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TUA?

Инвестирование в Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut предполагает учет годового диапазона 20.04 - 22.07 и текущей цены 20.35. Многие сравнивают 0.39% и -7.25% перед размещением ордеров на 20.35 или 20.65. Изучайте ежедневные изменения цены TUA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut?

Самая высокая цена Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut (TUA) за последний год составила 22.07. Акции заметно колебались в пределах 20.04 - 22.07, сравнение с 20.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut?

Самая низкая цена Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut (TUA) за год составила 20.04. Сравнение с текущими 20.35 и 20.04 - 22.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TUA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TUA?

В прошлом Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.30 и -7.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.35 20.36
Годовой диапазон
20.04 22.07
Предыдущее закрытие
20.30
Open
20.35
Bid
20.35
Ask
20.65
Low
20.35
High
20.36
Объем
6
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
0.39%
6-месячное изменение
-7.25%
Годовое изменение
-7.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%