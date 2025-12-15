TUA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut
今日TUA汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点20.33和高点20.36进行交易。
关注Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
TUA股票今天的价格是多少？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut股票今天的定价为20.34。它在20.33 - 20.36范围内交易，昨天的收盘价为20.30，交易量达到123。TUA的实时价格图表显示了这些更新。
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut股票是否支付股息？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut目前的价值为20.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.21%和USD。实时查看图表以跟踪TUA走势。
如何购买TUA股票？
您可以以20.34的当前价格购买Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut股票。订单通常设置在20.34或20.64附近，而123和-0.05%显示市场活动。立即关注TUA的实时图表更新。
如何投资TUA股票？
投资Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut需要考虑年度范围20.04 - 22.07和当前价格20.34。许多人在以20.34或20.64下订单之前，会比较0.35%和。实时查看TUA价格图表，了解每日变化。
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut的最高价格是22.07。在20.04 - 22.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut的绩效。
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut股票的最低价格是多少？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut（TUA）的最低价格为20.04。将其与当前的20.34和20.04 - 22.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TUA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TUA股票是什么时候拆分的？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.30和-7.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.30
- 开盘价
- 20.35
- 卖价
- 20.34
- 买价
- 20.64
- 最低价
- 20.33
- 最高价
- 20.36
- 交易量
- 123
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.35%
- 6个月变化
- -7.29%
- 年变化
- -7.21%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%