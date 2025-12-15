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TUA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut

20.34 USD 0.04 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TUA汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点20.33和高点20.36进行交易。

关注Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TUA新闻

常见问题解答

TUA股票今天的价格是多少？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut股票今天的定价为20.34。它在20.33 - 20.36范围内交易，昨天的收盘价为20.30，交易量达到123。TUA的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut股票是否支付股息？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut目前的价值为20.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.21%和USD。实时查看图表以跟踪TUA走势。

如何购买TUA股票？

您可以以20.34的当前价格购买Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut股票。订单通常设置在20.34或20.64附近，而123和-0.05%显示市场活动。立即关注TUA的实时图表更新。

如何投资TUA股票？

投资Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut需要考虑年度范围20.04 - 22.07和当前价格20.34。许多人在以20.34或20.64下订单之前，会比较0.35%和。实时查看TUA价格图表，了解每日变化。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut的最高价格是22.07。在20.04 - 22.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut的绩效。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut股票的最低价格是多少？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut（TUA）的最低价格为20.04。将其与当前的20.34和20.04 - 22.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TUA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TUA股票是什么时候拆分的？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Short Term Treasury Fut历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.30和-7.21%中可见。

日范围
20.33 20.36
年范围
20.04 22.07
前一天收盘价
20.30
开盘价
20.35
卖价
20.34
买价
20.64
最低价
20.33
最高价
20.36
交易量
123
日变化
0.20%
月变化
0.35%
6个月变化
-7.29%
年变化
-7.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%