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TTXU: Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF
Курс TTXU за сегодня изменился на -1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.74, а максимальная — 35.21.
Следите за динамикой Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TTXU сегодня?
Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) сегодня оценивается на уровне 34.78. Инструмент торгуется в пределах 34.74 - 35.21, вчерашнее закрытие составило 35.32, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TTXU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF?
Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF в настоящее время оценивается в 34.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 36.61% и USD. Отслеживайте движения TTXU на графике в реальном времени.
Как купить акции TTXU?
Вы можете купить акции Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) по текущей цене 34.78. Ордера обычно размещаются около 34.78 или 35.08, тогда как 7 и -0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TTXU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TTXU?
Инвестирование в Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF предполагает учет годового диапазона 13.22 - 38.19 и текущей цены 34.78. Многие сравнивают 15.01% и 112.72% перед размещением ордеров на 34.78 или 35.08. Изучайте ежедневные изменения цены TTXU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF?
Самая высокая цена Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) за последний год составила 38.19. Акции заметно колебались в пределах 13.22 - 38.19, сравнение с 35.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF?
Самая низкая цена Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) за год составила 13.22. Сравнение с текущими 34.78 и 13.22 - 38.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TTXU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TTXU?
В прошлом Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.32 и 36.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.32
- Open
- 35.01
- Bid
- 34.78
- Ask
- 35.08
- Low
- 34.74
- High
- 35.21
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -1.53%
- Месячное изменение
- 15.01%
- 6-месячное изменение
- 112.72%
- Годовое изменение
- 36.61%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%