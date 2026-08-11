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TTXU: Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF

34.78 USD 0.54 (1.53%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TTXU за сегодня изменился на -1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.74, а максимальная — 35.21.

Следите за динамикой Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TTXU сегодня?

Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) сегодня оценивается на уровне 34.78. Инструмент торгуется в пределах 34.74 - 35.21, вчерашнее закрытие составило 35.32, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TTXU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF?

Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF в настоящее время оценивается в 34.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 36.61% и USD. Отслеживайте движения TTXU на графике в реальном времени.

Как купить акции TTXU?

Вы можете купить акции Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) по текущей цене 34.78. Ордера обычно размещаются около 34.78 или 35.08, тогда как 7 и -0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TTXU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TTXU?

Инвестирование в Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF предполагает учет годового диапазона 13.22 - 38.19 и текущей цены 34.78. Многие сравнивают 15.01% и 112.72% перед размещением ордеров на 34.78 или 35.08. Изучайте ежедневные изменения цены TTXU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF?

Самая высокая цена Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) за последний год составила 38.19. Акции заметно колебались в пределах 13.22 - 38.19, сравнение с 35.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF?

Самая низкая цена Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) за год составила 13.22. Сравнение с текущими 34.78 и 13.22 - 38.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TTXU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TTXU?

В прошлом Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.32 и 36.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.74 35.21
Годовой диапазон
13.22 38.19
Предыдущее закрытие
35.32
Open
35.01
Bid
34.78
Ask
35.08
Low
34.74
High
35.21
Объем
7
Дневное изменение
-1.53%
Месячное изменение
15.01%
6-месячное изменение
112.72%
Годовое изменение
36.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%