TTXU: Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF
今日TTXU汇率已更改-2.73%。当日，交易品种以低点33.83和高点34.11进行交易。
关注Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H4
- D1
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常见问题解答
TTXU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF股票今天的定价为33.83。它在33.83 - 34.11范围内交易，昨天的收盘价为34.78，交易量达到4。TTXU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF股票是否支付股息？
Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF目前的价值为33.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.88%和USD。实时查看图表以跟踪TTXU走势。
如何购买TTXU股票？
您可以以33.83的当前价格购买Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF股票。订单通常设置在33.83或34.13附近，而4和-0.82%显示市场活动。立即关注TTXU的实时图表更新。
如何投资TTXU股票？
投资Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF需要考虑年度范围13.22 - 38.19和当前价格33.83。许多人在以33.83或34.13下订单之前，会比较11.87%和。实时查看TTXU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF的最高价格是38.19。在13.22 - 38.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF的绩效。
Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF（TTXU）的最低价格为13.22。将其与当前的33.83和13.22 - 38.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TTXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TTXU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.78和32.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.78
- 开盘价
- 34.11
- 卖价
- 33.83
- 买价
- 34.13
- 最低价
- 33.83
- 最高价
- 34.11
- 交易量
- 4
- 日变化
- -2.73%
- 月变化
- 11.87%
- 6个月变化
- 106.91%
- 年变化
- 32.88%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%