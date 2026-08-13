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TTXU: Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF

33.83 USD 0.95 (2.73%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TTXU汇率已更改-2.73%。当日，交易品种以低点33.83和高点34.11进行交易。

关注Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TTXU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF股票今天的定价为33.83。它在33.83 - 34.11范围内交易，昨天的收盘价为34.78，交易量达到4。TTXU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF股票是否支付股息？

Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF目前的价值为33.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.88%和USD。实时查看图表以跟踪TTXU走势。

如何购买TTXU股票？

您可以以33.83的当前价格购买Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF股票。订单通常设置在33.83或34.13附近，而4和-0.82%显示市场活动。立即关注TTXU的实时图表更新。

如何投资TTXU股票？

投资Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF需要考虑年度范围13.22 - 38.19和当前价格33.83。许多人在以33.83或34.13下订单之前，会比较11.87%和。实时查看TTXU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF的最高价格是38.19。在13.22 - 38.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF（TTXU）的最低价格为13.22。将其与当前的33.83和13.22 - 38.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TTXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TTXU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.78和32.88%中可见。

日范围
33.83 34.11
年范围
13.22 38.19
前一天收盘价
34.78
开盘价
34.11
卖价
33.83
买价
34.13
最低价
33.83
最高价
34.11
交易量
4
日变化
-2.73%
月变化
11.87%
6个月变化
106.91%
年变化
32.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%