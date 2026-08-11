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TTOP: 21Shares FTSE Crypto 10 Index E

15.01 USD 0.31 (2.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TTOP за сегодня изменился на -2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.01, а максимальная — 15.01.

Следите за динамикой 21Shares FTSE Crypto 10 Index E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TTOP сегодня?

21Shares FTSE Crypto 10 Index E (TTOP) сегодня оценивается на уровне 15.01. Инструмент торгуется в пределах 15.01 - 15.01, вчерашнее закрытие составило 15.32, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TTOP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям 21Shares FTSE Crypto 10 Index E?

21Shares FTSE Crypto 10 Index E в настоящее время оценивается в 15.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -40.03% и USD. Отслеживайте движения TTOP на графике в реальном времени.

Как купить акции TTOP?

Вы можете купить акции 21Shares FTSE Crypto 10 Index E (TTOP) по текущей цене 15.01. Ордера обычно размещаются около 15.01 или 15.31, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TTOP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TTOP?

Инвестирование в 21Shares FTSE Crypto 10 Index E предполагает учет годового диапазона 13.94 - 25.55 и текущей цены 15.01. Многие сравнивают 7.14% и -20.33% перед размещением ордеров на 15.01 или 15.31. Изучайте ежедневные изменения цены TTOP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции 21Shares FTSE Crypto 10 Index E?

Самая высокая цена 21Shares FTSE Crypto 10 Index E (TTOP) за последний год составила 25.55. Акции заметно колебались в пределах 13.94 - 25.55, сравнение с 15.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 21Shares FTSE Crypto 10 Index E на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции 21Shares FTSE Crypto 10 Index E?

Самая низкая цена 21Shares FTSE Crypto 10 Index E (TTOP) за год составила 13.94. Сравнение с текущими 15.01 и 13.94 - 25.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TTOP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TTOP?

В прошлом 21Shares FTSE Crypto 10 Index E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.32 и -40.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.01 15.01
Годовой диапазон
13.94 25.55
Предыдущее закрытие
15.32
Open
15.01
Bid
15.01
Ask
15.31
Low
15.01
High
15.01
Объем
1
Дневное изменение
-2.02%
Месячное изменение
7.14%
6-месячное изменение
-20.33%
Годовое изменение
-40.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%