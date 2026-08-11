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TTOP: 21Shares FTSE Crypto 10 Index E
Курс TTOP за сегодня изменился на -2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.01, а максимальная — 15.01.
Следите за динамикой 21Shares FTSE Crypto 10 Index E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TTOP сегодня?
21Shares FTSE Crypto 10 Index E (TTOP) сегодня оценивается на уровне 15.01. Инструмент торгуется в пределах 15.01 - 15.01, вчерашнее закрытие составило 15.32, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TTOP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям 21Shares FTSE Crypto 10 Index E?
21Shares FTSE Crypto 10 Index E в настоящее время оценивается в 15.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -40.03% и USD. Отслеживайте движения TTOP на графике в реальном времени.
Как купить акции TTOP?
Вы можете купить акции 21Shares FTSE Crypto 10 Index E (TTOP) по текущей цене 15.01. Ордера обычно размещаются около 15.01 или 15.31, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TTOP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TTOP?
Инвестирование в 21Shares FTSE Crypto 10 Index E предполагает учет годового диапазона 13.94 - 25.55 и текущей цены 15.01. Многие сравнивают 7.14% и -20.33% перед размещением ордеров на 15.01 или 15.31. Изучайте ежедневные изменения цены TTOP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции 21Shares FTSE Crypto 10 Index E?
Самая высокая цена 21Shares FTSE Crypto 10 Index E (TTOP) за последний год составила 25.55. Акции заметно колебались в пределах 13.94 - 25.55, сравнение с 15.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 21Shares FTSE Crypto 10 Index E на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции 21Shares FTSE Crypto 10 Index E?
Самая низкая цена 21Shares FTSE Crypto 10 Index E (TTOP) за год составила 13.94. Сравнение с текущими 15.01 и 13.94 - 25.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TTOP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TTOP?
В прошлом 21Shares FTSE Crypto 10 Index E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.32 и -40.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.32
- Open
- 15.01
- Bid
- 15.01
- Ask
- 15.31
- Low
- 15.01
- High
- 15.01
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -2.02%
- Месячное изменение
- 7.14%
- 6-месячное изменение
- -20.33%
- Годовое изменение
- -40.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%