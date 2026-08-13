TTOP: 21Shares FTSE Crypto 10 Index E
今日TTOP汇率已更改-2.02%。当日，交易品种以低点15.01和高点15.01进行交易。
关注21Shares FTSE Crypto 10 Index E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TTOP股票今天的价格是多少？
21Shares FTSE Crypto 10 Index E股票今天的定价为15.01。它在15.01 - 15.01范围内交易，昨天的收盘价为15.32，交易量达到1。TTOP的实时价格图表显示了这些更新。
21Shares FTSE Crypto 10 Index E股票是否支付股息？
21Shares FTSE Crypto 10 Index E目前的价值为15.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-40.03%和USD。实时查看图表以跟踪TTOP走势。
如何购买TTOP股票？
您可以以15.01的当前价格购买21Shares FTSE Crypto 10 Index E股票。订单通常设置在15.01或15.31附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TTOP的实时图表更新。
如何投资TTOP股票？
投资21Shares FTSE Crypto 10 Index E需要考虑年度范围13.94 - 25.55和当前价格15.01。许多人在以15.01或15.31下订单之前，会比较7.14%和。实时查看TTOP价格图表，了解每日变化。
21Shares FTSE Crypto 10 Index E股票的最高价格是多少？
在过去一年中，21Shares FTSE Crypto 10 Index E的最高价格是25.55。在13.94 - 25.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪21Shares FTSE Crypto 10 Index E的绩效。
21Shares FTSE Crypto 10 Index E股票的最低价格是多少？
21Shares FTSE Crypto 10 Index E（TTOP）的最低价格为13.94。将其与当前的15.01和13.94 - 25.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TTOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TTOP股票是什么时候拆分的？
21Shares FTSE Crypto 10 Index E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.32和-40.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.32
- 开盘价
- 15.01
- 卖价
- 15.01
- 买价
- 15.31
- 最低价
- 15.01
- 最高价
- 15.01
- 交易量
- 1
- 日变化
- -2.02%
- 月变化
- 7.14%
- 6个月变化
- -20.33%
- 年变化
- -40.03%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%