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TTOP: 21Shares FTSE Crypto 10 Index E

15.01 USD 0.31 (2.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TTOP汇率已更改-2.02%。当日，交易品种以低点15.01和高点15.01进行交易。

关注21Shares FTSE Crypto 10 Index E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TTOP股票今天的价格是多少？

21Shares FTSE Crypto 10 Index E股票今天的定价为15.01。它在15.01 - 15.01范围内交易，昨天的收盘价为15.32，交易量达到1。TTOP的实时价格图表显示了这些更新。

21Shares FTSE Crypto 10 Index E股票是否支付股息？

21Shares FTSE Crypto 10 Index E目前的价值为15.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-40.03%和USD。实时查看图表以跟踪TTOP走势。

如何购买TTOP股票？

您可以以15.01的当前价格购买21Shares FTSE Crypto 10 Index E股票。订单通常设置在15.01或15.31附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TTOP的实时图表更新。

如何投资TTOP股票？

投资21Shares FTSE Crypto 10 Index E需要考虑年度范围13.94 - 25.55和当前价格15.01。许多人在以15.01或15.31下订单之前，会比较7.14%和。实时查看TTOP价格图表，了解每日变化。

21Shares FTSE Crypto 10 Index E股票的最高价格是多少？

在过去一年中，21Shares FTSE Crypto 10 Index E的最高价格是25.55。在13.94 - 25.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪21Shares FTSE Crypto 10 Index E的绩效。

21Shares FTSE Crypto 10 Index E股票的最低价格是多少？

21Shares FTSE Crypto 10 Index E（TTOP）的最低价格为13.94。将其与当前的15.01和13.94 - 25.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TTOP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TTOP股票是什么时候拆分的？

21Shares FTSE Crypto 10 Index E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.32和-40.03%中可见。

日范围
15.01 15.01
年范围
13.94 25.55
前一天收盘价
15.32
开盘价
15.01
卖价
15.01
买价
15.31
最低价
15.01
最高价
15.01
交易量
1
日变化
-2.02%
月变化
7.14%
6个月变化
-20.33%
年变化
-40.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%