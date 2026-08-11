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TTEQ: T. Rowe Price Technology ETF
Курс TTEQ за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.54, а максимальная — 42.10.
Следите за динамикой T. Rowe Price Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TTEQ сегодня?
T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) сегодня оценивается на уровне 41.59. Инструмент торгуется в пределах 41.54 - 42.10, вчерашнее закрытие составило 41.60, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TTEQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price Technology ETF?
T. Rowe Price Technology ETF в настоящее время оценивается в 41.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.09% и USD. Отслеживайте движения TTEQ на графике в реальном времени.
Как купить акции TTEQ?
Вы можете купить акции T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) по текущей цене 41.59. Ордера обычно размещаются около 41.59 или 41.89, тогда как 18 и -1.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TTEQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TTEQ?
Инвестирование в T. Rowe Price Technology ETF предполагает учет годового диапазона 28.69 - 45.76 и текущей цены 41.59. Многие сравнивают 5.99% и 32.45% перед размещением ордеров на 41.59 или 41.89. Изучайте ежедневные изменения цены TTEQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price Technology ETF?
Самая высокая цена T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) за последний год составила 45.76. Акции заметно колебались в пределах 28.69 - 45.76, сравнение с 41.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price Technology ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price Technology ETF?
Самая низкая цена T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) за год составила 28.69. Сравнение с текущими 41.59 и 28.69 - 45.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TTEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TTEQ?
В прошлом T. Rowe Price Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.60 и 30.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.60
- Open
- 42.10
- Bid
- 41.59
- Ask
- 41.89
- Low
- 41.54
- High
- 42.10
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 5.99%
- 6-месячное изменение
- 32.45%
- Годовое изменение
- 30.09%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%