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TTEQ: T. Rowe Price Technology ETF

41.59 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TTEQ за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.54, а максимальная — 42.10.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TTEQ сегодня?

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) сегодня оценивается на уровне 41.59. Инструмент торгуется в пределах 41.54 - 42.10, вчерашнее закрытие составило 41.60, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TTEQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price Technology ETF?

T. Rowe Price Technology ETF в настоящее время оценивается в 41.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.09% и USD. Отслеживайте движения TTEQ на графике в реальном времени.

Как купить акции TTEQ?

Вы можете купить акции T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) по текущей цене 41.59. Ордера обычно размещаются около 41.59 или 41.89, тогда как 18 и -1.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TTEQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TTEQ?

Инвестирование в T. Rowe Price Technology ETF предполагает учет годового диапазона 28.69 - 45.76 и текущей цены 41.59. Многие сравнивают 5.99% и 32.45% перед размещением ордеров на 41.59 или 41.89. Изучайте ежедневные изменения цены TTEQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price Technology ETF?

Самая высокая цена T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) за последний год составила 45.76. Акции заметно колебались в пределах 28.69 - 45.76, сравнение с 41.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price Technology ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price Technology ETF?

Самая низкая цена T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) за год составила 28.69. Сравнение с текущими 41.59 и 28.69 - 45.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TTEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TTEQ?

В прошлом T. Rowe Price Technology ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.60 и 30.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.54 42.10
Годовой диапазон
28.69 45.76
Предыдущее закрытие
41.60
Open
42.10
Bid
41.59
Ask
41.89
Low
41.54
High
42.10
Объем
18
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
5.99%
6-месячное изменение
32.45%
Годовое изменение
30.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%