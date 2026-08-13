TTEQ: T. Rowe Price Technology ETF
今日TTEQ汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点41.51和高点42.10进行交易。
关注T. Rowe Price Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
TTEQ股票今天的价格是多少？
T. Rowe Price Technology ETF股票今天的定价为41.70。它在41.51 - 42.10范围内交易，昨天的收盘价为41.60，交易量达到124。TTEQ的实时价格图表显示了这些更新。
T. Rowe Price Technology ETF股票是否支付股息？
T. Rowe Price Technology ETF目前的价值为41.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.43%和USD。实时查看图表以跟踪TTEQ走势。
如何购买TTEQ股票？
您可以以41.70的当前价格购买T. Rowe Price Technology ETF股票。订单通常设置在41.70或42.00附近，而124和-0.95%显示市场活动。立即关注TTEQ的实时图表更新。
如何投资TTEQ股票？
投资T. Rowe Price Technology ETF需要考虑年度范围28.69 - 45.76和当前价格41.70。许多人在以41.70或42.00下订单之前，会比较6.27%和。实时查看TTEQ价格图表，了解每日变化。
T. Rowe Price Technology ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T. Rowe Price Technology ETF的最高价格是45.76。在28.69 - 45.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Technology ETF的绩效。
T. Rowe Price Technology ETF股票的最低价格是多少？
T. Rowe Price Technology ETF（TTEQ）的最低价格为28.69。将其与当前的41.70和28.69 - 45.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TTEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TTEQ股票是什么时候拆分的？
T. Rowe Price Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.60和30.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.60
- 开盘价
- 42.10
- 卖价
- 41.70
- 买价
- 42.00
- 最低价
- 41.51
- 最高价
- 42.10
- 交易量
- 124
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- 6.27%
- 6个月变化
- 32.80%
- 年变化
- 30.43%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%