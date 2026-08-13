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TTEQ: T. Rowe Price Technology ETF

41.70 USD 0.10 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TTEQ汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点41.51和高点42.10进行交易。

关注T. Rowe Price Technology ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TTEQ股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Technology ETF股票今天的定价为41.70。它在41.51 - 42.10范围内交易，昨天的收盘价为41.60，交易量达到124。TTEQ的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Technology ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price Technology ETF目前的价值为41.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.43%和USD。实时查看图表以跟踪TTEQ走势。

如何购买TTEQ股票？

您可以以41.70的当前价格购买T. Rowe Price Technology ETF股票。订单通常设置在41.70或42.00附近，而124和-0.95%显示市场活动。立即关注TTEQ的实时图表更新。

如何投资TTEQ股票？

投资T. Rowe Price Technology ETF需要考虑年度范围28.69 - 45.76和当前价格41.70。许多人在以41.70或42.00下订单之前，会比较6.27%和。实时查看TTEQ价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Technology ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Technology ETF的最高价格是45.76。在28.69 - 45.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Technology ETF的绩效。

T. Rowe Price Technology ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Technology ETF（TTEQ）的最低价格为28.69。将其与当前的41.70和28.69 - 45.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TTEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TTEQ股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Technology ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.60和30.43%中可见。

日范围
41.51 42.10
年范围
28.69 45.76
前一天收盘价
41.60
开盘价
42.10
卖价
41.70
买价
42.00
最低价
41.51
最高价
42.10
交易量
124
日变化
0.24%
月变化
6.27%
6个月变化
32.80%
年变化
30.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%