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TSYW: Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF

41.33 USD 0.13 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSYW за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.33, а максимальная — 41.74.

Следите за динамикой Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSYW сегодня?

Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF (TSYW) сегодня оценивается на уровне 41.33. Инструмент торгуется в пределах 41.33 - 41.74, вчерашнее закрытие составило 41.46, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSYW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF?

Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF в настоящее время оценивается в 41.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.34% и USD. Отслеживайте движения TSYW на графике в реальном времени.

Как купить акции TSYW?

Вы можете купить акции Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF (TSYW) по текущей цене 41.33. Ордера обычно размещаются около 41.33 или 41.63, тогда как 2 и -0.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSYW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSYW?

Инвестирование в Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF предполагает учет годового диапазона 40.21 - 50.15 и текущей цены 41.33. Многие сравнивают -0.29% и -14.12% перед размещением ордеров на 41.33 или 41.63. Изучайте ежедневные изменения цены TSYW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF?

Самая высокая цена Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF (TSYW) за последний год составила 50.15. Акции заметно колебались в пределах 40.21 - 50.15, сравнение с 41.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF?

Самая низкая цена Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF (TSYW) за год составила 40.21. Сравнение с текущими 41.33 и 40.21 - 50.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSYW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSYW?

В прошлом Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.46 и -17.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.33 41.74
Годовой диапазон
40.21 50.15
Предыдущее закрытие
41.46
Open
41.74
Bid
41.33
Ask
41.63
Low
41.33
High
41.74
Объем
2
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
-0.29%
6-месячное изменение
-14.12%
Годовое изменение
-17.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%