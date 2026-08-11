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TSYW: Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF
Курс TSYW за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.33, а максимальная — 41.74.
Следите за динамикой Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSYW сегодня?
Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF (TSYW) сегодня оценивается на уровне 41.33. Инструмент торгуется в пределах 41.33 - 41.74, вчерашнее закрытие составило 41.46, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSYW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF?
Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF в настоящее время оценивается в 41.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.34% и USD. Отслеживайте движения TSYW на графике в реальном времени.
Как купить акции TSYW?
Вы можете купить акции Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF (TSYW) по текущей цене 41.33. Ордера обычно размещаются около 41.33 или 41.63, тогда как 2 и -0.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSYW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSYW?
Инвестирование в Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF предполагает учет годового диапазона 40.21 - 50.15 и текущей цены 41.33. Многие сравнивают -0.29% и -14.12% перед размещением ордеров на 41.33 или 41.63. Изучайте ежедневные изменения цены TSYW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF?
Самая высокая цена Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF (TSYW) за последний год составила 50.15. Акции заметно колебались в пределах 40.21 - 50.15, сравнение с 41.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF?
Самая низкая цена Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF (TSYW) за год составила 40.21. Сравнение с текущими 41.33 и 40.21 - 50.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSYW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSYW?
В прошлом Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.46 и -17.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.46
- Open
- 41.74
- Bid
- 41.33
- Ask
- 41.63
- Low
- 41.33
- High
- 41.74
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- -0.29%
- 6-месячное изменение
- -14.12%
- Годовое изменение
- -17.34%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%