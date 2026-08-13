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TSYW: Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF

41.38 USD 0.08 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSYW汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点41.32和高点41.74进行交易。

关注Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TSYW股票今天的价格是多少？

Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF股票今天的定价为41.38。它在41.32 - 41.74范围内交易，昨天的收盘价为41.46，交易量达到5。TSYW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF股票是否支付股息？

Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF目前的价值为41.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.24%和USD。实时查看图表以跟踪TSYW走势。

如何购买TSYW股票？

您可以以41.38的当前价格购买Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF股票。订单通常设置在41.38或41.68附近，而5和-0.86%显示市场活动。立即关注TSYW的实时图表更新。

如何投资TSYW股票？

投资Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF需要考虑年度范围40.21 - 50.15和当前价格41.38。许多人在以41.38或41.68下订单之前，会比较-0.17%和。实时查看TSYW价格图表，了解每日变化。

Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF的最高价格是50.15。在40.21 - 50.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF的绩效。

Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF（TSYW）的最低价格为40.21。将其与当前的41.38和40.21 - 50.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSYW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSYW股票是什么时候拆分的？

Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.46和-17.24%中可见。

日范围
41.32 41.74
年范围
40.21 50.15
前一天收盘价
41.46
开盘价
41.74
卖价
41.38
买价
41.68
最低价
41.32
最高价
41.74
交易量
5
日变化
-0.19%
月变化
-0.17%
6个月变化
-14.02%
年变化
-17.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%