TSYW: Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF
今日TSYW汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点41.32和高点41.74进行交易。
关注Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
TSYW股票今天的价格是多少？
Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF股票今天的定价为41.38。它在41.32 - 41.74范围内交易，昨天的收盘价为41.46，交易量达到5。TSYW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF股票是否支付股息？
Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF目前的价值为41.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-17.24%和USD。实时查看图表以跟踪TSYW走势。
如何购买TSYW股票？
您可以以41.38的当前价格购买Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF股票。订单通常设置在41.38或41.68附近，而5和-0.86%显示市场活动。立即关注TSYW的实时图表更新。
如何投资TSYW股票？
投资Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF需要考虑年度范围40.21 - 50.15和当前价格41.38。许多人在以41.38或41.68下订单之前，会比较-0.17%和。实时查看TSYW价格图表，了解每日变化。
Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF的最高价格是50.15。在40.21 - 50.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF的绩效。
Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF（TSYW）的最低价格为40.21。将其与当前的41.38和40.21 - 50.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSYW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TSYW股票是什么时候拆分的？
Roundhill ETF Trust - Treas Bond Weeklypay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.46和-17.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.46
- 开盘价
- 41.74
- 卖价
- 41.38
- 买价
- 41.68
- 最低价
- 41.32
- 最高价
- 41.74
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- -0.17%
- 6个月变化
- -14.02%
- 年变化
- -17.24%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%