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TSXU: Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF
Курс TSXU за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.18, а максимальная — 56.51.
Следите за динамикой Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSXU сегодня?
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF (TSXU) сегодня оценивается на уровне 55.81. Инструмент торгуется в пределах 55.18 - 56.51, вчерашнее закрытие составило 55.42, а торговый объем достиг 111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSXU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF?
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF в настоящее время оценивается в 55.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 124.14% и USD. Отслеживайте движения TSXU на графике в реальном времени.
Как купить акции TSXU?
Вы можете купить акции Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF (TSXU) по текущей цене 55.81. Ордера обычно размещаются около 55.81 или 56.11, тогда как 111 и -1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSXU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSXU?
Инвестирование в Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF предполагает учет годового диапазона 23.29 - 72.28 и текущей цены 55.81. Многие сравнивают 15.33% и 80.79% перед размещением ордеров на 55.81 или 56.11. Изучайте ежедневные изменения цены TSXU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF?
Самая высокая цена Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF (TSXU) за последний год составила 72.28. Акции заметно колебались в пределах 23.29 - 72.28, сравнение с 55.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF?
Самая низкая цена Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF (TSXU) за год составила 23.29. Сравнение с текущими 55.81 и 23.29 - 72.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSXU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSXU?
В прошлом Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.42 и 124.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.42
- Open
- 56.51
- Bid
- 55.81
- Ask
- 56.11
- Low
- 55.18
- High
- 56.51
- Объем
- 111
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- 15.33%
- 6-месячное изменение
- 80.79%
- Годовое изменение
- 124.14%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%