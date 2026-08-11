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TSXU: Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF

55.81 USD 0.39 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSXU за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.18, а максимальная — 56.51.

Следите за динамикой Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSXU сегодня?

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF (TSXU) сегодня оценивается на уровне 55.81. Инструмент торгуется в пределах 55.18 - 56.51, вчерашнее закрытие составило 55.42, а торговый объем достиг 111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSXU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF?

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF в настоящее время оценивается в 55.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 124.14% и USD. Отслеживайте движения TSXU на графике в реальном времени.

Как купить акции TSXU?

Вы можете купить акции Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF (TSXU) по текущей цене 55.81. Ордера обычно размещаются около 55.81 или 56.11, тогда как 111 и -1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSXU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSXU?

Инвестирование в Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF предполагает учет годового диапазона 23.29 - 72.28 и текущей цены 55.81. Многие сравнивают 15.33% и 80.79% перед размещением ордеров на 55.81 или 56.11. Изучайте ежедневные изменения цены TSXU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF?

Самая высокая цена Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF (TSXU) за последний год составила 72.28. Акции заметно колебались в пределах 23.29 - 72.28, сравнение с 55.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF?

Самая низкая цена Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF (TSXU) за год составила 23.29. Сравнение с текущими 55.81 и 23.29 - 72.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSXU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSXU?

В прошлом Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.42 и 124.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
55.18 56.51
Годовой диапазон
23.29 72.28
Предыдущее закрытие
55.42
Open
56.51
Bid
55.81
Ask
56.11
Low
55.18
High
56.51
Объем
111
Дневное изменение
0.70%
Месячное изменение
15.33%
6-месячное изменение
80.79%
Годовое изменение
124.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%