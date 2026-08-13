TSXU股票今天的价格是多少？ Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF股票今天的定价为55.54。它在54.85 - 56.51范围内交易，昨天的收盘价为55.42，交易量达到262。TSXU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF股票是否支付股息？ Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF目前的价值为55.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注123.05%和USD。实时查看图表以跟踪TSXU走势。

如何购买TSXU股票？ 您可以以55.54的当前价格购买Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF股票。订单通常设置在55.54或55.84附近，而262和-1.72%显示市场活动。立即关注TSXU的实时图表更新。

如何投资TSXU股票？ 投资Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF需要考虑年度范围23.29 - 72.28和当前价格55.54。许多人在以55.54或55.84下订单之前，会比较14.78%和。实时查看TSXU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF的最高价格是72.28。在23.29 - 72.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？ Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF（TSXU）的最低价格为23.29。将其与当前的55.54和23.29 - 72.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。