报价部分
货币 / TSXU
回到股票

TSXU: Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF

55.54 USD 0.12 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSXU汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点54.85和高点56.51进行交易。

关注Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TSXU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF股票今天的定价为55.54。它在54.85 - 56.51范围内交易，昨天的收盘价为55.42，交易量达到262。TSXU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF股票是否支付股息？

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF目前的价值为55.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注123.05%和USD。实时查看图表以跟踪TSXU走势。

如何购买TSXU股票？

您可以以55.54的当前价格购买Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF股票。订单通常设置在55.54或55.84附近，而262和-1.72%显示市场活动。立即关注TSXU的实时图表更新。

如何投资TSXU股票？

投资Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF需要考虑年度范围23.29 - 72.28和当前价格55.54。许多人在以55.54或55.84下订单之前，会比较14.78%和。实时查看TSXU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF的最高价格是72.28。在23.29 - 72.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF的绩效。

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF（TSXU）的最低价格为23.29。将其与当前的55.54和23.29 - 72.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSXU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.42和123.05%中可见。

日范围
54.85 56.51
年范围
23.29 72.28
前一天收盘价
55.42
开盘价
56.51
卖价
55.54
买价
55.84
最低价
54.85
最高价
56.51
交易量
262
日变化
0.22%
月变化
14.78%
6个月变化
79.92%
年变化
123.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%