TSXU: Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF
今日TSXU汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点54.85和高点56.51进行交易。
关注Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TSXU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF股票今天的定价为55.54。它在54.85 - 56.51范围内交易，昨天的收盘价为55.42，交易量达到262。TSXU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF股票是否支付股息？
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF目前的价值为55.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注123.05%和USD。实时查看图表以跟踪TSXU走势。
如何购买TSXU股票？
您可以以55.54的当前价格购买Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF股票。订单通常设置在55.54或55.84附近，而262和-1.72%显示市场活动。立即关注TSXU的实时图表更新。
如何投资TSXU股票？
投资Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF需要考虑年度范围23.29 - 72.28和当前价格55.54。许多人在以55.54或55.84下订单之前，会比较14.78%和。实时查看TSXU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF的最高价格是72.28。在23.29 - 72.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF的绩效。
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF（TSXU）的最低价格为23.29。将其与当前的55.54和23.29 - 72.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TSXU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.42和123.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 55.42
- 开盘价
- 56.51
- 卖价
- 55.54
- 买价
- 55.84
- 最低价
- 54.85
- 最高价
- 56.51
- 交易量
- 262
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 14.78%
- 6个月变化
- 79.92%
- 年变化
- 123.05%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%