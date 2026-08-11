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TSPY: TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

25.82 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSPY за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.80, а максимальная — 25.90.

Следите за динамикой TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSPY сегодня?

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) сегодня оценивается на уровне 25.82. Инструмент торгуется в пределах 25.80 - 25.90, вчерашнее закрытие составило 25.79, а торговый объем достиг 66. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSPY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF?

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF в настоящее время оценивается в 25.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.36% и USD. Отслеживайте движения TSPY на графике в реальном времени.

Как купить акции TSPY?

Вы можете купить акции TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) по текущей цене 25.82. Ордера обычно размещаются около 25.82 или 26.12, тогда как 66 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSPY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSPY?

Инвестирование в TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.67 - 26.30 и текущей цены 25.82. Многие сравнивают 1.29% и 4.49% перед размещением ордеров на 25.82 или 26.12. Изучайте ежедневные изменения цены TSPY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF?

Самая высокая цена TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) за последний год составила 26.30. Акции заметно колебались в пределах 22.67 - 26.30, сравнение с 25.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF?

Самая низкая цена TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) за год составила 22.67. Сравнение с текущими 25.82 и 22.67 - 26.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSPY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSPY?

В прошлом TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.79 и 3.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.80 25.90
Годовой диапазон
22.67 26.30
Предыдущее закрытие
25.79
Open
25.89
Bid
25.82
Ask
26.12
Low
25.80
High
25.90
Объем
66
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
1.29%
6-месячное изменение
4.49%
Годовое изменение
3.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%