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TSPY: TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
Курс TSPY за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.80, а максимальная — 25.90.
Следите за динамикой TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSPY сегодня?
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) сегодня оценивается на уровне 25.82. Инструмент торгуется в пределах 25.80 - 25.90, вчерашнее закрытие составило 25.79, а торговый объем достиг 66. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSPY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF?
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF в настоящее время оценивается в 25.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.36% и USD. Отслеживайте движения TSPY на графике в реальном времени.
Как купить акции TSPY?
Вы можете купить акции TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) по текущей цене 25.82. Ордера обычно размещаются около 25.82 или 26.12, тогда как 66 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSPY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSPY?
Инвестирование в TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.67 - 26.30 и текущей цены 25.82. Многие сравнивают 1.29% и 4.49% перед размещением ордеров на 25.82 или 26.12. Изучайте ежедневные изменения цены TSPY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF?
Самая высокая цена TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) за последний год составила 26.30. Акции заметно колебались в пределах 22.67 - 26.30, сравнение с 25.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF?
Самая низкая цена TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) за год составила 22.67. Сравнение с текущими 25.82 и 22.67 - 26.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSPY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSPY?
В прошлом TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.79 и 3.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.79
- Open
- 25.89
- Bid
- 25.82
- Ask
- 26.12
- Low
- 25.80
- High
- 25.90
- Объем
- 66
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- 4.49%
- Годовое изменение
- 3.36%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%