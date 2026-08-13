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TSPY: TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

25.71 USD 0.08 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSPY汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点25.70和高点25.90进行交易。

关注TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TSPY股票今天的价格是多少？

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF股票今天的定价为25.71。它在25.70 - 25.90范围内交易，昨天的收盘价为25.79，交易量达到283。TSPY的实时价格图表显示了这些更新。

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF股票是否支付股息？

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF目前的价值为25.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.92%和USD。实时查看图表以跟踪TSPY走势。

如何购买TSPY股票？

您可以以25.71的当前价格购买TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF股票。订单通常设置在25.71或26.01附近，而283和-0.70%显示市场活动。立即关注TSPY的实时图表更新。

如何投资TSPY股票？

投资TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF需要考虑年度范围22.67 - 26.30和当前价格25.71。许多人在以25.71或26.01下订单之前，会比较0.86%和。实时查看TSPY价格图表，了解每日变化。

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF的最高价格是26.30。在22.67 - 26.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF的绩效。

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF股票的最低价格是多少？

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF（TSPY）的最低价格为22.67。将其与当前的25.71和22.67 - 26.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSPY股票是什么时候拆分的？

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.79和2.92%中可见。

日范围
25.70 25.90
年范围
22.67 26.30
前一天收盘价
25.79
开盘价
25.89
卖价
25.71
买价
26.01
最低价
25.70
最高价
25.90
交易量
283
日变化
-0.31%
月变化
0.86%
6个月变化
4.05%
年变化
2.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%