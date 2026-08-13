TSPY: TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
今日TSPY汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点25.70和高点25.90进行交易。
关注TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TSPY股票今天的价格是多少？
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF股票今天的定价为25.71。它在25.70 - 25.90范围内交易，昨天的收盘价为25.79，交易量达到283。TSPY的实时价格图表显示了这些更新。
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF股票是否支付股息？
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF目前的价值为25.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.92%和USD。实时查看图表以跟踪TSPY走势。
如何购买TSPY股票？
您可以以25.71的当前价格购买TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF股票。订单通常设置在25.71或26.01附近，而283和-0.70%显示市场活动。立即关注TSPY的实时图表更新。
如何投资TSPY股票？
投资TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF需要考虑年度范围22.67 - 26.30和当前价格25.71。许多人在以25.71或26.01下订单之前，会比较0.86%和。实时查看TSPY价格图表，了解每日变化。
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF的最高价格是26.30。在22.67 - 26.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF的绩效。
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF股票的最低价格是多少？
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF（TSPY）的最低价格为22.67。将其与当前的25.71和22.67 - 26.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TSPY股票是什么时候拆分的？
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.79和2.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.79
- 开盘价
- 25.89
- 卖价
- 25.71
- 买价
- 26.01
- 最低价
- 25.70
- 最高价
- 25.90
- 交易量
- 283
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- 0.86%
- 6个月变化
- 4.05%
- 年变化
- 2.92%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%