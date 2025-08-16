Курс TSPA за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.69, а максимальная — 48.89.

Следите за динамикой T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.