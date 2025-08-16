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TSPA: T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF

48.77 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSPA за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.69, а максимальная — 48.89.

Следите за динамикой T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSPA сегодня?

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF (TSPA) сегодня оценивается на уровне 48.77. Инструмент торгуется в пределах 48.69 - 48.89, вчерашнее закрытие составило 48.78, а торговый объем достиг 610. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSPA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF?

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF в настоящее время оценивается в 48.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.99% и USD. Отслеживайте движения TSPA на графике в реальном времени.

Как купить акции TSPA?

Вы можете купить акции T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF (TSPA) по текущей цене 48.77. Ордера обычно размещаются около 48.77 или 49.07, тогда как 610 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSPA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSPA?

Инвестирование в T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF предполагает учет годового диапазона 39.54 - 49.02 и текущей цены 48.77. Многие сравнивают 2.91% и 13.47% перед размещением ордеров на 48.77 или 49.07. Изучайте ежедневные изменения цены TSPA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF?

Самая высокая цена T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF (TSPA) за последний год составила 49.02. Акции заметно колебались в пределах 39.54 - 49.02, сравнение с 48.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF?

Самая низкая цена T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF (TSPA) за год составила 39.54. Сравнение с текущими 48.77 и 39.54 - 49.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSPA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSPA?

В прошлом T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.78 и 21.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.69 48.89
Годовой диапазон
39.54 49.02
Предыдущее закрытие
48.78
Open
48.74
Bid
48.77
Ask
49.07
Low
48.69
High
48.89
Объем
610
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
2.91%
6-месячное изменение
13.47%
Годовое изменение
21.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%