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TSPA: T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF

48.59 USD 0.18 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSPA汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点48.52和高点48.91进行交易。

关注T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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TSPA新闻

常见问题解答

TSPA股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF股票今天的定价为48.59。它在48.52 - 48.91范围内交易，昨天的收盘价为48.77，交易量达到618。TSPA的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF目前的价值为48.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.54%和USD。实时查看图表以跟踪TSPA走势。

如何购买TSPA股票？

您可以以48.59的当前价格购买T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF股票。订单通常设置在48.59或48.89附近，而618和-0.59%显示市场活动。立即关注TSPA的实时图表更新。

如何投资TSPA股票？

投资T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF需要考虑年度范围39.54 - 49.02和当前价格48.59。许多人在以48.59或48.89下订单之前，会比较2.53%和。实时查看TSPA价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF的最高价格是49.02。在39.54 - 49.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF的绩效。

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF（TSPA）的最低价格为39.54。将其与当前的48.59和39.54 - 49.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSPA股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.77和21.54%中可见。

日范围
48.52 48.91
年范围
39.54 49.02
前一天收盘价
48.77
开盘价
48.88
卖价
48.59
买价
48.89
最低价
48.52
最高价
48.91
交易量
618
日变化
-0.37%
月变化
2.53%
6个月变化
13.05%
年变化
21.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%