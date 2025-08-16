TSPA: T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF
今日TSPA汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点48.52和高点48.91进行交易。
关注T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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TSPA新闻
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常见问题解答
TSPA股票今天的价格是多少？
T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF股票今天的定价为48.59。它在48.52 - 48.91范围内交易，昨天的收盘价为48.77，交易量达到618。TSPA的实时价格图表显示了这些更新。
T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF股票是否支付股息？
T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF目前的价值为48.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.54%和USD。实时查看图表以跟踪TSPA走势。
如何购买TSPA股票？
您可以以48.59的当前价格购买T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF股票。订单通常设置在48.59或48.89附近，而618和-0.59%显示市场活动。立即关注TSPA的实时图表更新。
如何投资TSPA股票？
投资T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF需要考虑年度范围39.54 - 49.02和当前价格48.59。许多人在以48.59或48.89下订单之前，会比较2.53%和。实时查看TSPA价格图表，了解每日变化。
T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF的最高价格是49.02。在39.54 - 49.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF的绩效。
T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF股票的最低价格是多少？
T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF（TSPA）的最低价格为39.54。将其与当前的48.59和39.54 - 49.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TSPA股票是什么时候拆分的？
T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.77和21.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.77
- 开盘价
- 48.88
- 卖价
- 48.59
- 买价
- 48.89
- 最低价
- 48.52
- 最高价
- 48.91
- 交易量
- 618
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- 2.53%
- 6个月变化
- 13.05%
- 年变化
- 21.54%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%