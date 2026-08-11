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TSNF: Truth Social American Next Frontiers ETF
Курс TSNF за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.38, а максимальная — 31.38.
Следите за динамикой Truth Social American Next Frontiers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSNF сегодня?
Truth Social American Next Frontiers ETF (TSNF) сегодня оценивается на уровне 31.38. Инструмент торгуется в пределах 31.38 - 31.38, вчерашнее закрытие составило 31.17, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSNF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Truth Social American Next Frontiers ETF?
Truth Social American Next Frontiers ETF в настоящее время оценивается в 31.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.97% и USD. Отслеживайте движения TSNF на графике в реальном времени.
Как купить акции TSNF?
Вы можете купить акции Truth Social American Next Frontiers ETF (TSNF) по текущей цене 31.38. Ордера обычно размещаются около 31.38 или 31.68, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSNF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSNF?
Инвестирование в Truth Social American Next Frontiers ETF предполагает учет годового диапазона 22.34 - 34.32 и текущей цены 31.38. Многие сравнивают 2.58% и 26.40% перед размещением ордеров на 31.38 или 31.68. Изучайте ежедневные изменения цены TSNF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Truth Social American Next Frontiers ETF?
Самая высокая цена Truth Social American Next Frontiers ETF (TSNF) за последний год составила 34.32. Акции заметно колебались в пределах 22.34 - 34.32, сравнение с 31.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Truth Social American Next Frontiers ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Truth Social American Next Frontiers ETF?
Самая низкая цена Truth Social American Next Frontiers ETF (TSNF) за год составила 22.34. Сравнение с текущими 31.38 и 22.34 - 34.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSNF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSNF?
В прошлом Truth Social American Next Frontiers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.17 и 24.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.17
- Open
- 31.38
- Bid
- 31.38
- Ask
- 31.68
- Low
- 31.38
- High
- 31.38
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.67%
- Месячное изменение
- 2.58%
- 6-месячное изменение
- 26.40%
- Годовое изменение
- 24.97%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%