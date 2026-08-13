TSNF: Truth Social American Next Frontiers ETF
今日TSNF汇率已更改0.67%。当日，交易品种以低点31.38和高点31.38进行交易。
关注Truth Social American Next Frontiers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TSNF股票今天的价格是多少？
Truth Social American Next Frontiers ETF股票今天的定价为31.38。它在31.38 - 31.38范围内交易，昨天的收盘价为31.17，交易量达到1。TSNF的实时价格图表显示了这些更新。
Truth Social American Next Frontiers ETF股票是否支付股息？
Truth Social American Next Frontiers ETF目前的价值为31.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.97%和USD。实时查看图表以跟踪TSNF走势。
如何购买TSNF股票？
您可以以31.38的当前价格购买Truth Social American Next Frontiers ETF股票。订单通常设置在31.38或31.68附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TSNF的实时图表更新。
如何投资TSNF股票？
投资Truth Social American Next Frontiers ETF需要考虑年度范围22.34 - 34.32和当前价格31.38。许多人在以31.38或31.68下订单之前，会比较2.58%和。实时查看TSNF价格图表，了解每日变化。
Truth Social American Next Frontiers ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Truth Social American Next Frontiers ETF的最高价格是34.32。在22.34 - 34.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Truth Social American Next Frontiers ETF的绩效。
Truth Social American Next Frontiers ETF股票的最低价格是多少？
Truth Social American Next Frontiers ETF（TSNF）的最低价格为22.34。将其与当前的31.38和22.34 - 34.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSNF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TSNF股票是什么时候拆分的？
Truth Social American Next Frontiers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.17和24.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.17
- 开盘价
- 31.38
- 卖价
- 31.38
- 买价
- 31.68
- 最低价
- 31.38
- 最高价
- 31.38
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.67%
- 月变化
- 2.58%
- 6个月变化
- 26.40%
- 年变化
- 24.97%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%