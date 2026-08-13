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TSNF: Truth Social American Next Frontiers ETF

31.38 USD 0.21 (0.67%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSNF汇率已更改0.67%。当日，交易品种以低点31.38和高点31.38进行交易。

关注Truth Social American Next Frontiers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TSNF股票今天的价格是多少？

Truth Social American Next Frontiers ETF股票今天的定价为31.38。它在31.38 - 31.38范围内交易，昨天的收盘价为31.17，交易量达到1。TSNF的实时价格图表显示了这些更新。

Truth Social American Next Frontiers ETF股票是否支付股息？

Truth Social American Next Frontiers ETF目前的价值为31.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.97%和USD。实时查看图表以跟踪TSNF走势。

如何购买TSNF股票？

您可以以31.38的当前价格购买Truth Social American Next Frontiers ETF股票。订单通常设置在31.38或31.68附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TSNF的实时图表更新。

如何投资TSNF股票？

投资Truth Social American Next Frontiers ETF需要考虑年度范围22.34 - 34.32和当前价格31.38。许多人在以31.38或31.68下订单之前，会比较2.58%和。实时查看TSNF价格图表，了解每日变化。

Truth Social American Next Frontiers ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Truth Social American Next Frontiers ETF的最高价格是34.32。在22.34 - 34.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Truth Social American Next Frontiers ETF的绩效。

Truth Social American Next Frontiers ETF股票的最低价格是多少？

Truth Social American Next Frontiers ETF（TSNF）的最低价格为22.34。将其与当前的31.38和22.34 - 34.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSNF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSNF股票是什么时候拆分的？

Truth Social American Next Frontiers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.17和24.97%中可见。

日范围
31.38 31.38
年范围
22.34 34.32
前一天收盘价
31.17
开盘价
31.38
卖价
31.38
买价
31.68
最低价
31.38
最高价
31.38
交易量
1
日变化
0.67%
月变化
2.58%
6个月变化
26.40%
年变化
24.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%