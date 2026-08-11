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TSMY: YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

15.49 USD 0.09 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSMY за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.42, а максимальная — 15.49.

Следите за динамикой YieldMax TSM Option Income Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSMY сегодня?

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) сегодня оценивается на уровне 15.49. Инструмент торгуется в пределах 15.42 - 15.49, вчерашнее закрытие составило 15.40, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSMY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax TSM Option Income Strategy ETF?

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF в настоящее время оценивается в 15.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.30% и USD. Отслеживайте движения TSMY на графике в реальном времени.

Как купить акции TSMY?

Вы можете купить акции YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) по текущей цене 15.49. Ордера обычно размещаются около 15.49 или 15.79, тогда как 23 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSMY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSMY?

Инвестирование в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 14.19 - 18.02 и текущей цены 15.49. Многие сравнивают 3.54% и -7.13% перед размещением ордеров на 15.49 или 15.79. Изучайте ежедневные изменения цены TSMY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции YieldMax TSM Option Income Strategy ETF?

Самая высокая цена YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) за последний год составила 18.02. Акции заметно колебались в пределах 14.19 - 18.02, сравнение с 15.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax TSM Option Income Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции YieldMax TSM Option Income Strategy ETF?

Самая низкая цена YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) за год составила 14.19. Сравнение с текущими 15.49 и 14.19 - 18.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSMY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSMY?

В прошлом YieldMax TSM Option Income Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.40 и -7.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.42 15.49
Годовой диапазон
14.19 18.02
Предыдущее закрытие
15.40
Open
15.48
Bid
15.49
Ask
15.79
Low
15.42
High
15.49
Объем
23
Дневное изменение
0.58%
Месячное изменение
3.54%
6-месячное изменение
-7.13%
Годовое изменение
-7.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%