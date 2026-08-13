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TSMY: YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

15.51 USD 0.11 (0.71%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSMY汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点15.42和高点15.56进行交易。

关注YieldMax TSM Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TSMY股票今天的价格是多少？

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF股票今天的定价为15.51。它在15.42 - 15.56范围内交易，昨天的收盘价为15.40，交易量达到103。TSMY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF目前的价值为15.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.18%和USD。实时查看图表以跟踪TSMY走势。

如何购买TSMY股票？

您可以以15.51的当前价格购买YieldMax TSM Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在15.51或15.81附近，而103和0.19%显示市场活动。立即关注TSMY的实时图表更新。

如何投资TSMY股票？

投资YieldMax TSM Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围14.19 - 18.02和当前价格15.51。许多人在以15.51或15.81下订单之前，会比较3.68%和。实时查看TSMY价格图表，了解每日变化。

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax TSM Option Income Strategy ETF的最高价格是18.02。在14.19 - 18.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax TSM Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF（TSMY）的最低价格为14.19。将其与当前的15.51和14.19 - 18.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSMY股票是什么时候拆分的？

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.40和-7.18%中可见。

日范围
15.42 15.56
年范围
14.19 18.02
前一天收盘价
15.40
开盘价
15.48
卖价
15.51
买价
15.81
最低价
15.42
最高价
15.56
交易量
103
日变化
0.71%
月变化
3.68%
6个月变化
-7.01%
年变化
-7.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%