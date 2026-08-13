TSMY: YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
今日TSMY汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点15.42和高点15.56进行交易。
关注YieldMax TSM Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
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常见问题解答
TSMY股票今天的价格是多少？
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF股票今天的定价为15.51。它在15.42 - 15.56范围内交易，昨天的收盘价为15.40，交易量达到103。TSMY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF目前的价值为15.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.18%和USD。实时查看图表以跟踪TSMY走势。
如何购买TSMY股票？
您可以以15.51的当前价格购买YieldMax TSM Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在15.51或15.81附近，而103和0.19%显示市场活动。立即关注TSMY的实时图表更新。
如何投资TSMY股票？
投资YieldMax TSM Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围14.19 - 18.02和当前价格15.51。许多人在以15.51或15.81下订单之前，会比较3.68%和。实时查看TSMY价格图表，了解每日变化。
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax TSM Option Income Strategy ETF的最高价格是18.02。在14.19 - 18.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax TSM Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF（TSMY）的最低价格为14.19。将其与当前的15.51和14.19 - 18.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TSMY股票是什么时候拆分的？
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.40和-7.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.40
- 开盘价
- 15.48
- 卖价
- 15.51
- 买价
- 15.81
- 最低价
- 15.42
- 最高价
- 15.56
- 交易量
- 103
- 日变化
- 0.71%
- 月变化
- 3.68%
- 6个月变化
- -7.01%
- 年变化
- -7.18%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%