Курс TSMX за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.00, а максимальная — 79.83.

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