报价部分
货币 / TSMX
回到股票

TSMX: Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

79.28 USD 1.28 (1.64%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSMX汇率已更改1.64%。当日，交易品种以低点78.00和高点80.18进行交易。

关注Direxion Daily TSM Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TSMX股票今天的价格是多少？

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares股票今天的定价为79.28。它在78.00 - 80.18范围内交易，昨天的收盘价为78.00，交易量达到629。TSMX的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares目前的价值为79.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.17%和USD。实时查看图表以跟踪TSMX走势。

如何购买TSMX股票？

您可以以79.28的当前价格购买Direxion Daily TSM Bull 2X Shares股票。订单通常设置在79.28或79.58附近，而629和-0.69%显示市场活动。立即关注TSMX的实时图表更新。

如何投资TSMX股票？

投资Direxion Daily TSM Bull 2X Shares需要考虑年度范围49.37 - 106.22和当前价格79.28。许多人在以79.28或79.58下订单之前，会比较11.36%和。实时查看TSMX价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily TSM Bull 2X Shares的最高价格是106.22。在49.37 - 106.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily TSM Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares（TSMX）的最低价格为49.37。将其与当前的79.28和49.37 - 106.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSMX股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.00和18.17%中可见。

日范围
78.00 80.18
年范围
49.37 106.22
前一天收盘价
78.00
开盘价
79.83
卖价
79.28
买价
79.58
最低价
78.00
最高价
80.18
交易量
629
日变化
1.64%
月变化
11.36%
6个月变化
16.08%
年变化
18.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%