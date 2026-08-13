TSMX: Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
今日TSMX汇率已更改1.64%。当日，交易品种以低点78.00和高点80.18进行交易。
关注Direxion Daily TSM Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TSMX股票今天的价格是多少？
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares股票今天的定价为79.28。它在78.00 - 80.18范围内交易，昨天的收盘价为78.00，交易量达到629。TSMX的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares目前的价值为79.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.17%和USD。实时查看图表以跟踪TSMX走势。
如何购买TSMX股票？
您可以以79.28的当前价格购买Direxion Daily TSM Bull 2X Shares股票。订单通常设置在79.28或79.58附近，而629和-0.69%显示市场活动。立即关注TSMX的实时图表更新。
如何投资TSMX股票？
投资Direxion Daily TSM Bull 2X Shares需要考虑年度范围49.37 - 106.22和当前价格79.28。许多人在以79.28或79.58下订单之前，会比较11.36%和。实时查看TSMX价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily TSM Bull 2X Shares的最高价格是106.22。在49.37 - 106.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily TSM Bull 2X Shares的绩效。
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares（TSMX）的最低价格为49.37。将其与当前的79.28和49.37 - 106.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TSMX股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.00和18.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 78.00
- 开盘价
- 79.83
- 卖价
- 79.28
- 买价
- 79.58
- 最低价
- 78.00
- 最高价
- 80.18
- 交易量
- 629
- 日变化
- 1.64%
- 月变化
- 11.36%
- 6个月变化
- 16.08%
- 年变化
- 18.17%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%