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TSME: Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

50.51 USD 0.68 (1.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSME за сегодня изменился на 1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.14, а максимальная — 50.60.

Следите за динамикой Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSME сегодня?

Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) сегодня оценивается на уровне 50.51. Инструмент торгуется в пределах 50.14 - 50.60, вчерашнее закрытие составило 49.83, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSME в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF?

Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF в настоящее время оценивается в 50.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.85% и USD. Отслеживайте движения TSME на графике в реальном времени.

Как купить акции TSME?

Вы можете купить акции Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) по текущей цене 50.51. Ордера обычно размещаются около 50.51 или 50.81, тогда как 14 и 0.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSME на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSME?

Инвестирование в Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF предполагает учет годового диапазона 39.84 - 52.35 и текущей цены 50.51. Многие сравнивают 3.46% и 11.82% перед размещением ордеров на 50.51 или 50.81. Изучайте ежедневные изменения цены TSME на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF?

Самая высокая цена Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) за последний год составила 52.35. Акции заметно колебались в пределах 39.84 - 52.35, сравнение с 49.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF?

Самая низкая цена Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) за год составила 39.84. Сравнение с текущими 50.51 и 39.84 - 52.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSME во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSME?

В прошлом Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.83 и 9.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.14 50.60
Годовой диапазон
39.84 52.35
Предыдущее закрытие
49.83
Open
50.14
Bid
50.51
Ask
50.81
Low
50.14
High
50.60
Объем
14
Дневное изменение
1.36%
Месячное изменение
3.46%
6-месячное изменение
11.82%
Годовое изменение
9.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%