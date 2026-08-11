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TSME: Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
Курс TSME за сегодня изменился на 1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.14, а максимальная — 50.60.
Следите за динамикой Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSME сегодня?
Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) сегодня оценивается на уровне 50.51. Инструмент торгуется в пределах 50.14 - 50.60, вчерашнее закрытие составило 49.83, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSME в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF?
Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF в настоящее время оценивается в 50.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.85% и USD. Отслеживайте движения TSME на графике в реальном времени.
Как купить акции TSME?
Вы можете купить акции Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) по текущей цене 50.51. Ордера обычно размещаются около 50.51 или 50.81, тогда как 14 и 0.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSME на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSME?
Инвестирование в Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF предполагает учет годового диапазона 39.84 - 52.35 и текущей цены 50.51. Многие сравнивают 3.46% и 11.82% перед размещением ордеров на 50.51 или 50.81. Изучайте ежедневные изменения цены TSME на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF?
Самая высокая цена Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) за последний год составила 52.35. Акции заметно колебались в пределах 39.84 - 52.35, сравнение с 49.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF?
Самая низкая цена Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) за год составила 39.84. Сравнение с текущими 50.51 и 39.84 - 52.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSME во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSME?
В прошлом Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.83 и 9.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.83
- Open
- 50.14
- Bid
- 50.51
- Ask
- 50.81
- Low
- 50.14
- High
- 50.60
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 1.36%
- Месячное изменение
- 3.46%
- 6-месячное изменение
- 11.82%
- Годовое изменение
- 9.85%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%