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TSME: Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

50.47 USD 0.64 (1.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSME汇率已更改1.28%。当日，交易品种以低点50.14和高点50.81进行交易。

关注Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

TSME股票今天的价格是多少？

Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF股票今天的定价为50.47。它在50.14 - 50.81范围内交易，昨天的收盘价为49.83，交易量达到76。TSME的实时价格图表显示了这些更新。

Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF股票是否支付股息？

Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF目前的价值为50.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.77%和USD。实时查看图表以跟踪TSME走势。

如何购买TSME股票？

您可以以50.47的当前价格购买Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF股票。订单通常设置在50.47或50.77附近，而76和0.66%显示市场活动。立即关注TSME的实时图表更新。

如何投资TSME股票？

投资Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF需要考虑年度范围39.84 - 52.35和当前价格50.47。许多人在以50.47或50.77下订单之前，会比较3.38%和。实时查看TSME价格图表，了解每日变化。

Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF的最高价格是52.35。在39.84 - 52.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF的绩效。

Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF股票的最低价格是多少？

Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF（TSME）的最低价格为39.84。将其与当前的50.47和39.84 - 52.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSME股票是什么时候拆分的？

Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.83和9.77%中可见。

日范围
50.14 50.81
年范围
39.84 52.35
前一天收盘价
49.83
开盘价
50.14
卖价
50.47
买价
50.77
最低价
50.14
最高价
50.81
交易量
76
日变化
1.28%
月变化
3.38%
6个月变化
11.73%
年变化
9.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%