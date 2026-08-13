TSME: Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
今日TSME汇率已更改1.28%。当日，交易品种以低点50.14和高点50.81进行交易。
关注Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TSME股票今天的价格是多少？
Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF股票今天的定价为50.47。它在50.14 - 50.81范围内交易，昨天的收盘价为49.83，交易量达到76。TSME的实时价格图表显示了这些更新。
Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF股票是否支付股息？
Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF目前的价值为50.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.77%和USD。实时查看图表以跟踪TSME走势。
如何购买TSME股票？
您可以以50.47的当前价格购买Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF股票。订单通常设置在50.47或50.77附近，而76和0.66%显示市场活动。立即关注TSME的实时图表更新。
如何投资TSME股票？
投资Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF需要考虑年度范围39.84 - 52.35和当前价格50.47。许多人在以50.47或50.77下订单之前，会比较3.38%和。实时查看TSME价格图表，了解每日变化。
Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF的最高价格是52.35。在39.84 - 52.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF的绩效。
Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF股票的最低价格是多少？
Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF（TSME）的最低价格为39.84。将其与当前的50.47和39.84 - 52.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSME在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TSME股票是什么时候拆分的？
Thrivent ETF Trust Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.83和9.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.83
- 开盘价
- 50.14
- 卖价
- 50.47
- 买价
- 50.77
- 最低价
- 50.14
- 最高价
- 50.81
- 交易量
- 76
- 日变化
- 1.28%
- 月变化
- 3.38%
- 6个月变化
- 11.73%
- 年变化
- 9.77%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%