Курс TSLZ за сегодня изменился на -1.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.04, а максимальная — 15.56.

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