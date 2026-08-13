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TSLZ: T-Rex2倍做空特斯拉目标ETF

14.99 USD 0.16 (1.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSLZ汇率已更改-1.06%。当日，交易品种以低点14.67和高点15.26进行交易。

关注T-Rex2倍做空特斯拉目标ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TSLZ股票今天的价格是多少？

T-Rex2倍做空特斯拉目标ETF股票今天的定价为14.99。它在14.67 - 15.26范围内交易，昨天的收盘价为15.15，交易量达到1840。TSLZ的实时价格图表显示了这些更新。

T-Rex2倍做空特斯拉目标ETF股票是否支付股息？

T-Rex2倍做空特斯拉目标ETF目前的价值为14.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注978.42%和USD。实时查看图表以跟踪TSLZ走势。

如何购买TSLZ股票？

您可以以14.99的当前价格购买T-Rex2倍做空特斯拉目标ETF股票。订单通常设置在14.99或15.29附近，而1840和0.27%显示市场活动。立即关注TSLZ的实时图表更新。

如何投资TSLZ股票？

投资T-Rex2倍做空特斯拉目标ETF需要考虑年度范围0.62 - 19.03和当前价格14.99。许多人在以14.99或15.29下订单之前，会比较-13.30%和。实时查看TSLZ价格图表，了解每日变化。

T-Rex2倍做空特斯拉目标ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-Rex2倍做空特斯拉目标ETF的最高价格是19.03。在0.62 - 19.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-Rex2倍做空特斯拉目标ETF的绩效。

T-Rex2倍做空特斯拉目标ETF股票的最低价格是多少？

T-Rex2倍做空特斯拉目标ETF（TSLZ）的最低价格为0.62。将其与当前的14.99和0.62 - 19.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSLZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSLZ股票是什么时候拆分的？

T-Rex2倍做空特斯拉目标ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.15和978.42%中可见。

日范围
14.67 15.26
年范围
0.62 19.03
前一天收盘价
15.15
开盘价
14.95
卖价
14.99
买价
15.29
最低价
14.67
最高价
15.26
交易量
1.840 K
日变化
-1.06%
月变化
-13.30%
6个月变化
0.74%
年变化
978.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%