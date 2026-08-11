- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TSLW: Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF
Курс TSLW за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.66, а максимальная — 16.88.
Следите за динамикой Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSLW сегодня?
Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF (TSLW) сегодня оценивается на уровне 16.83. Инструмент торгуется в пределах 16.66 - 16.88, вчерашнее закрытие составило 16.81, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSLW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF?
Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF в настоящее время оценивается в 16.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.92% и USD. Отслеживайте движения TSLW на графике в реальном времени.
Как купить акции TSLW?
Вы можете купить акции Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF (TSLW) по текущей цене 16.83. Ордера обычно размещаются около 16.83 или 17.13, тогда как 38 и 0.60% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSLW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSLW?
Инвестирование в Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF предполагает учет годового диапазона 15.02 - 43.58 и текущей цены 16.83. Многие сравнивают 5.52% и -34.92% перед размещением ордеров на 16.83 или 17.13. Изучайте ежедневные изменения цены TSLW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF?
Самая высокая цена Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF (TSLW) за последний год составила 43.58. Акции заметно колебались в пределах 15.02 - 43.58, сравнение с 16.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF?
Самая низкая цена Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF (TSLW) за год составила 15.02. Сравнение с текущими 16.83 и 15.02 - 43.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSLW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSLW?
В прошлом Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.81 и -43.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.81
- Open
- 16.73
- Bid
- 16.83
- Ask
- 17.13
- Low
- 16.66
- High
- 16.88
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 5.52%
- 6-месячное изменение
- -34.92%
- Годовое изменение
- -43.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%