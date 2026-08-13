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TSLW: Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF

16.94 USD 0.11 (0.65%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSLW汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点16.82和高点17.11进行交易。

关注Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TSLW股票今天的价格是多少？

Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF股票今天的定价为16.94。它在16.82 - 17.11范围内交易，昨天的收盘价为16.83，交易量达到42。TSLW的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF股票是否支付股息？

Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF目前的价值为16.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.55%和USD。实时查看图表以跟踪TSLW走势。

如何购买TSLW股票？

您可以以16.94的当前价格购买Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF股票。订单通常设置在16.94或17.24附近，而42和0.18%显示市场活动。立即关注TSLW的实时图表更新。

如何投资TSLW股票？

投资Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF需要考虑年度范围15.02 - 43.58和当前价格16.94。许多人在以16.94或17.24下订单之前，会比较6.21%和。实时查看TSLW价格图表，了解每日变化。

Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF的最高价格是43.58。在15.02 - 43.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF的绩效。

Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF（TSLW）的最低价格为15.02。将其与当前的16.94和15.02 - 43.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSLW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSLW股票是什么时候拆分的？

Tradr 1.5X Long TSLA Weekly ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.83和-43.55%中可见。

日范围
16.82 17.11
年范围
15.02 43.58
前一天收盘价
16.83
开盘价
16.91
卖价
16.94
买价
17.24
最低价
16.82
最高价
17.11
交易量
42
日变化
0.65%
月变化
6.21%
6个月变化
-34.49%
年变化
-43.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%