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TSII: REX TSLA Growth & Income ETF
Курс TSII за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.46, а максимальная — 12.63.
Следите за динамикой REX TSLA Growth & Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSII сегодня?
REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) сегодня оценивается на уровне 12.63. Инструмент торгуется в пределах 12.46 - 12.63, вчерашнее закрытие составило 12.63, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSII в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX TSLA Growth & Income ETF?
REX TSLA Growth & Income ETF в настоящее время оценивается в 12.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -44.36% и USD. Отслеживайте движения TSII на графике в реальном времени.
Как купить акции TSII?
Вы можете купить акции REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) по текущей цене 12.63. Ордера обычно размещаются около 12.63 или 12.93, тогда как 46 и 0.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSII на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSII?
Инвестирование в REX TSLA Growth & Income ETF предполагает учет годового диапазона 11.12 - 30.24 и текущей цены 12.63. Многие сравнивают 6.22% и -38.36% перед размещением ордеров на 12.63 или 12.93. Изучайте ежедневные изменения цены TSII на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REX TSLA Growth & Income ETF?
Самая высокая цена REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) за последний год составила 30.24. Акции заметно колебались в пределах 11.12 - 30.24, сравнение с 12.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX TSLA Growth & Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REX TSLA Growth & Income ETF?
Самая низкая цена REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) за год составила 11.12. Сравнение с текущими 12.63 и 11.12 - 30.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSII во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSII?
В прошлом REX TSLA Growth & Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.63 и -44.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.63
- Open
- 12.52
- Bid
- 12.63
- Ask
- 12.93
- Low
- 12.46
- High
- 12.63
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 6.22%
- 6-месячное изменение
- -38.36%
- Годовое изменение
- -44.36%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%