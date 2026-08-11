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TSII: REX TSLA Growth & Income ETF

12.63 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSII за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.46, а максимальная — 12.63.

Следите за динамикой REX TSLA Growth & Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSII сегодня?

REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) сегодня оценивается на уровне 12.63. Инструмент торгуется в пределах 12.46 - 12.63, вчерашнее закрытие составило 12.63, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSII в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям REX TSLA Growth & Income ETF?

REX TSLA Growth & Income ETF в настоящее время оценивается в 12.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -44.36% и USD. Отслеживайте движения TSII на графике в реальном времени.

Как купить акции TSII?

Вы можете купить акции REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) по текущей цене 12.63. Ордера обычно размещаются около 12.63 или 12.93, тогда как 46 и 0.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSII на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSII?

Инвестирование в REX TSLA Growth & Income ETF предполагает учет годового диапазона 11.12 - 30.24 и текущей цены 12.63. Многие сравнивают 6.22% и -38.36% перед размещением ордеров на 12.63 или 12.93. Изучайте ежедневные изменения цены TSII на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REX TSLA Growth & Income ETF?

Самая высокая цена REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) за последний год составила 30.24. Акции заметно колебались в пределах 11.12 - 30.24, сравнение с 12.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REX TSLA Growth & Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REX TSLA Growth & Income ETF?

Самая низкая цена REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) за год составила 11.12. Сравнение с текущими 12.63 и 11.12 - 30.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSII во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSII?

В прошлом REX TSLA Growth & Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.63 и -44.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.46 12.63
Годовой диапазон
11.12 30.24
Предыдущее закрытие
12.63
Open
12.52
Bid
12.63
Ask
12.93
Low
12.46
High
12.63
Объем
46
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
6.22%
6-месячное изменение
-38.36%
Годовое изменение
-44.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%