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TSII: REX TSLA Growth & Income ETF

12.53 USD 0.10 (0.79%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSII汇率已更改-0.79%。当日，交易品种以低点12.46和高点12.63进行交易。

关注REX TSLA Growth & Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TSII股票今天的价格是多少？

REX TSLA Growth & Income ETF股票今天的定价为12.53。它在12.46 - 12.63范围内交易，昨天的收盘价为12.63，交易量达到91。TSII的实时价格图表显示了这些更新。

REX TSLA Growth & Income ETF股票是否支付股息？

REX TSLA Growth & Income ETF目前的价值为12.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-44.80%和USD。实时查看图表以跟踪TSII走势。

如何购买TSII股票？

您可以以12.53的当前价格购买REX TSLA Growth & Income ETF股票。订单通常设置在12.53或12.83附近，而91和0.08%显示市场活动。立即关注TSII的实时图表更新。

如何投资TSII股票？

投资REX TSLA Growth & Income ETF需要考虑年度范围11.12 - 30.24和当前价格12.53。许多人在以12.53或12.83下订单之前，会比较5.38%和。实时查看TSII价格图表，了解每日变化。

REX TSLA Growth & Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REX TSLA Growth & Income ETF的最高价格是30.24。在11.12 - 30.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX TSLA Growth & Income ETF的绩效。

REX TSLA Growth & Income ETF股票的最低价格是多少？

REX TSLA Growth & Income ETF（TSII）的最低价格为11.12。将其与当前的12.53和11.12 - 30.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSII在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSII股票是什么时候拆分的？

REX TSLA Growth & Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.63和-44.80%中可见。

日范围
12.46 12.63
年范围
11.12 30.24
前一天收盘价
12.63
开盘价
12.52
卖价
12.53
买价
12.83
最低价
12.46
最高价
12.63
交易量
91
日变化
-0.79%
月变化
5.38%
6个月变化
-38.85%
年变化
-44.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%