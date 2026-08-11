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TSEL: Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF
Курс TSEL за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.97, а максимальная — 28.97.
Следите за динамикой Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSEL сегодня?
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) сегодня оценивается на уровне 28.97. Инструмент торгуется в пределах 28.97 - 28.97, вчерашнее закрытие составило 29.02, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSEL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF?
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF в настоящее время оценивается в 28.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.61% и USD. Отслеживайте движения TSEL на графике в реальном времени.
Как купить акции TSEL?
Вы можете купить акции Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) по текущей цене 28.97. Ордера обычно размещаются около 28.97 или 29.27, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSEL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSEL?
Инвестирование в Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF предполагает учет годового диапазона 23.55 - 30.26 и текущей цены 28.97. Многие сравнивают 4.93% и 14.06% перед размещением ордеров на 28.97 или 29.27. Изучайте ежедневные изменения цены TSEL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF?
Самая высокая цена Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) за последний год составила 30.26. Акции заметно колебались в пределах 23.55 - 30.26, сравнение с 29.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF?
Самая низкая цена Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) за год составила 23.55. Сравнение с текущими 28.97 и 23.55 - 30.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSEL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSEL?
В прошлом Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.02 и 13.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.02
- Open
- 28.97
- Bid
- 28.97
- Ask
- 29.27
- Low
- 28.97
- High
- 28.97
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 4.93%
- 6-месячное изменение
- 14.06%
- Годовое изменение
- 13.61%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%