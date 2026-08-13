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TSEL: Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF

28.79 USD 0.23 (0.79%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSEL汇率已更改-0.79%。当日，交易品种以低点28.79和高点28.97进行交易。

关注Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TSEL股票今天的价格是多少？

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF股票今天的定价为28.79。它在28.79 - 28.97范围内交易，昨天的收盘价为29.02，交易量达到6。TSEL的实时价格图表显示了这些更新。

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF股票是否支付股息？

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF目前的价值为28.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.90%和USD。实时查看图表以跟踪TSEL走势。

如何购买TSEL股票？

您可以以28.79的当前价格购买Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF股票。订单通常设置在28.79或29.09附近，而6和-0.62%显示市场活动。立即关注TSEL的实时图表更新。

如何投资TSEL股票？

投资Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF需要考虑年度范围23.55 - 30.26和当前价格28.79。许多人在以28.79或29.09下订单之前，会比较4.27%和。实时查看TSEL价格图表，了解每日变化。

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF的最高价格是30.26。在23.55 - 30.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF的绩效。

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF股票的最低价格是多少？

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF（TSEL）的最低价格为23.55。将其与当前的28.79和23.55 - 30.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSEL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSEL股票是什么时候拆分的？

Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.02和12.90%中可见。

日范围
28.79 28.97
年范围
23.55 30.26
前一天收盘价
29.02
开盘价
28.97
卖价
28.79
买价
29.09
最低价
28.79
最高价
28.97
交易量
6
日变化
-0.79%
月变化
4.27%
6个月变化
13.35%
年变化
12.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%