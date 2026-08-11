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TSCV: Thrivent Small Cap Value ETF
Курс TSCV за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.33, а максимальная — 32.33.
Следите за динамикой Thrivent Small Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TSCV сегодня?
Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) сегодня оценивается на уровне 32.33. Инструмент торгуется в пределах 32.33 - 32.33, вчерашнее закрытие составило 32.25, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSCV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thrivent Small Cap Value ETF?
Thrivent Small Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 32.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.59% и USD. Отслеживайте движения TSCV на графике в реальном времени.
Как купить акции TSCV?
Вы можете купить акции Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) по текущей цене 32.33. Ордера обычно размещаются около 32.33 или 32.63, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSCV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TSCV?
Инвестирование в Thrivent Small Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 25.95 - 32.88 и текущей цены 32.33. Многие сравнивают -0.34% и 12.71% перед размещением ордеров на 32.33 или 32.63. Изучайте ежедневные изменения цены TSCV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Thrivent Small Cap Value ETF?
Самая высокая цена Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) за последний год составила 32.88. Акции заметно колебались в пределах 25.95 - 32.88, сравнение с 32.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thrivent Small Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Thrivent Small Cap Value ETF?
Самая низкая цена Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) за год составила 25.95. Сравнение с текущими 32.33 и 25.95 - 32.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSCV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TSCV?
В прошлом Thrivent Small Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.25 и 24.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.25
- Open
- 32.33
- Bid
- 32.33
- Ask
- 32.63
- Low
- 32.33
- High
- 32.33
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- -0.34%
- 6-месячное изменение
- 12.71%
- Годовое изменение
- 24.59%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%