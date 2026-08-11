КотировкиРазделы
Валюты / TSCV
Назад в Рынок акций США

TSCV: Thrivent Small Cap Value ETF

32.33 USD 0.08 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TSCV за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.33, а максимальная — 32.33.

Следите за динамикой Thrivent Small Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TSCV сегодня?

Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) сегодня оценивается на уровне 32.33. Инструмент торгуется в пределах 32.33 - 32.33, вчерашнее закрытие составило 32.25, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TSCV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thrivent Small Cap Value ETF?

Thrivent Small Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 32.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.59% и USD. Отслеживайте движения TSCV на графике в реальном времени.

Как купить акции TSCV?

Вы можете купить акции Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) по текущей цене 32.33. Ордера обычно размещаются около 32.33 или 32.63, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TSCV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TSCV?

Инвестирование в Thrivent Small Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 25.95 - 32.88 и текущей цены 32.33. Многие сравнивают -0.34% и 12.71% перед размещением ордеров на 32.33 или 32.63. Изучайте ежедневные изменения цены TSCV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Thrivent Small Cap Value ETF?

Самая высокая цена Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) за последний год составила 32.88. Акции заметно колебались в пределах 25.95 - 32.88, сравнение с 32.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thrivent Small Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Thrivent Small Cap Value ETF?

Самая низкая цена Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV) за год составила 25.95. Сравнение с текущими 32.33 и 25.95 - 32.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TSCV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TSCV?

В прошлом Thrivent Small Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.25 и 24.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.33 32.33
Годовой диапазон
25.95 32.88
Предыдущее закрытие
32.25
Open
32.33
Bid
32.33
Ask
32.63
Low
32.33
High
32.33
Объем
1
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
-0.34%
6-месячное изменение
12.71%
Годовое изменение
24.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%