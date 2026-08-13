TSCV股票今天的价格是多少？ Thrivent Small Cap Value ETF股票今天的定价为32.49。它在32.33 - 32.50范围内交易，昨天的收盘价为32.25，交易量达到6。TSCV的实时价格图表显示了这些更新。

Thrivent Small Cap Value ETF股票是否支付股息？ Thrivent Small Cap Value ETF目前的价值为32.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.20%和USD。实时查看图表以跟踪TSCV走势。

如何购买TSCV股票？ 您可以以32.49的当前价格购买Thrivent Small Cap Value ETF股票。订单通常设置在32.49或32.79附近，而6和0.49%显示市场活动。立即关注TSCV的实时图表更新。

如何投资TSCV股票？ 投资Thrivent Small Cap Value ETF需要考虑年度范围25.95 - 32.88和当前价格32.49。许多人在以32.49或32.79下订单之前，会比较0.15%和。实时查看TSCV价格图表，了解每日变化。

Thrivent Small Cap Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Thrivent Small Cap Value ETF的最高价格是32.88。在25.95 - 32.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thrivent Small Cap Value ETF的绩效。

Thrivent Small Cap Value ETF股票的最低价格是多少？ Thrivent Small Cap Value ETF（TSCV）的最低价格为25.95。将其与当前的32.49和25.95 - 32.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。