TSCV: Thrivent Small Cap Value ETF
今日TSCV汇率已更改0.74%。当日，交易品种以低点32.33和高点32.50进行交易。
关注Thrivent Small Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
常见问题解答
TSCV股票今天的价格是多少？
Thrivent Small Cap Value ETF股票今天的定价为32.49。它在32.33 - 32.50范围内交易，昨天的收盘价为32.25，交易量达到6。TSCV的实时价格图表显示了这些更新。
Thrivent Small Cap Value ETF股票是否支付股息？
Thrivent Small Cap Value ETF目前的价值为32.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.20%和USD。实时查看图表以跟踪TSCV走势。
如何购买TSCV股票？
您可以以32.49的当前价格购买Thrivent Small Cap Value ETF股票。订单通常设置在32.49或32.79附近，而6和0.49%显示市场活动。立即关注TSCV的实时图表更新。
如何投资TSCV股票？
投资Thrivent Small Cap Value ETF需要考虑年度范围25.95 - 32.88和当前价格32.49。许多人在以32.49或32.79下订单之前，会比较0.15%和。实时查看TSCV价格图表，了解每日变化。
Thrivent Small Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Thrivent Small Cap Value ETF的最高价格是32.88。在25.95 - 32.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thrivent Small Cap Value ETF的绩效。
Thrivent Small Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Thrivent Small Cap Value ETF（TSCV）的最低价格为25.95。将其与当前的32.49和25.95 - 32.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TSCV股票是什么时候拆分的？
Thrivent Small Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.25和25.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.25
- 开盘价
- 32.33
- 卖价
- 32.49
- 买价
- 32.79
- 最低价
- 32.33
- 最高价
- 32.50
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.74%
- 月变化
- 0.15%
- 6个月变化
- 13.26%
- 年变化
- 25.20%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%