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TSCV: Thrivent Small Cap Value ETF

32.49 USD 0.24 (0.74%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TSCV汇率已更改0.74%。当日，交易品种以低点32.33和高点32.50进行交易。

关注Thrivent Small Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TSCV股票今天的价格是多少？

Thrivent Small Cap Value ETF股票今天的定价为32.49。它在32.33 - 32.50范围内交易，昨天的收盘价为32.25，交易量达到6。TSCV的实时价格图表显示了这些更新。

Thrivent Small Cap Value ETF股票是否支付股息？

Thrivent Small Cap Value ETF目前的价值为32.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.20%和USD。实时查看图表以跟踪TSCV走势。

如何购买TSCV股票？

您可以以32.49的当前价格购买Thrivent Small Cap Value ETF股票。订单通常设置在32.49或32.79附近，而6和0.49%显示市场活动。立即关注TSCV的实时图表更新。

如何投资TSCV股票？

投资Thrivent Small Cap Value ETF需要考虑年度范围25.95 - 32.88和当前价格32.49。许多人在以32.49或32.79下订单之前，会比较0.15%和。实时查看TSCV价格图表，了解每日变化。

Thrivent Small Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Thrivent Small Cap Value ETF的最高价格是32.88。在25.95 - 32.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thrivent Small Cap Value ETF的绩效。

Thrivent Small Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

Thrivent Small Cap Value ETF（TSCV）的最低价格为25.95。将其与当前的32.49和25.95 - 32.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TSCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TSCV股票是什么时候拆分的？

Thrivent Small Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.25和25.20%中可见。

日范围
32.33 32.50
年范围
25.95 32.88
前一天收盘价
32.25
开盘价
32.33
卖价
32.49
买价
32.79
最低价
32.33
最高价
32.50
交易量
6
日变化
0.74%
月变化
0.15%
6个月变化
13.26%
年变化
25.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%