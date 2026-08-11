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TRUT: VanEck Technology TruSector ETF

32.01 USD 0.33 (1.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TRUT за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.01, а максимальная — 32.30.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TRUT сегодня?

VanEck Technology TruSector ETF (TRUT) сегодня оценивается на уровне 32.01. Инструмент торгуется в пределах 32.01 - 32.30, вчерашнее закрытие составило 32.34, а торговый объем достиг 117. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRUT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Technology TruSector ETF?

VanEck Technology TruSector ETF в настоящее время оценивается в 32.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.41% и USD. Отслеживайте движения TRUT на графике в реальном времени.

Как купить акции TRUT?

Вы можете купить акции VanEck Technology TruSector ETF (TRUT) по текущей цене 32.01. Ордера обычно размещаются около 32.01 или 32.31, тогда как 117 и -0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRUT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TRUT?

Инвестирование в VanEck Technology TruSector ETF предполагает учет годового диапазона 22.83 - 33.67 и текущей цены 32.01. Многие сравнивают 6.59% и 30.28% перед размещением ордеров на 32.01 или 32.31. Изучайте ежедневные изменения цены TRUT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Technology TruSector ETF?

Самая высокая цена VanEck Technology TruSector ETF (TRUT) за последний год составила 33.67. Акции заметно колебались в пределах 22.83 - 33.67, сравнение с 32.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Technology TruSector ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Technology TruSector ETF?

Самая низкая цена VanEck Technology TruSector ETF (TRUT) за год составила 22.83. Сравнение с текущими 32.01 и 22.83 - 33.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRUT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TRUT?

В прошлом VanEck Technology TruSector ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.34 и 33.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.01 32.30
Годовой диапазон
22.83 33.67
Предыдущее закрытие
32.34
Open
32.26
Bid
32.01
Ask
32.31
Low
32.01
High
32.30
Объем
117
Дневное изменение
-1.02%
Месячное изменение
6.59%
6-месячное изменение
30.28%
Годовое изменение
33.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%