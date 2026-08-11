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TRUT: VanEck Technology TruSector ETF
Курс TRUT за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.01, а максимальная — 32.30.
Следите за динамикой VanEck Technology TruSector ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TRUT сегодня?
VanEck Technology TruSector ETF (TRUT) сегодня оценивается на уровне 32.01. Инструмент торгуется в пределах 32.01 - 32.30, вчерашнее закрытие составило 32.34, а торговый объем достиг 117. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRUT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Technology TruSector ETF?
VanEck Technology TruSector ETF в настоящее время оценивается в 32.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 33.41% и USD. Отслеживайте движения TRUT на графике в реальном времени.
Как купить акции TRUT?
Вы можете купить акции VanEck Technology TruSector ETF (TRUT) по текущей цене 32.01. Ордера обычно размещаются около 32.01 или 32.31, тогда как 117 и -0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRUT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TRUT?
Инвестирование в VanEck Technology TruSector ETF предполагает учет годового диапазона 22.83 - 33.67 и текущей цены 32.01. Многие сравнивают 6.59% и 30.28% перед размещением ордеров на 32.01 или 32.31. Изучайте ежедневные изменения цены TRUT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Technology TruSector ETF?
Самая высокая цена VanEck Technology TruSector ETF (TRUT) за последний год составила 33.67. Акции заметно колебались в пределах 22.83 - 33.67, сравнение с 32.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Technology TruSector ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Technology TruSector ETF?
Самая низкая цена VanEck Technology TruSector ETF (TRUT) за год составила 22.83. Сравнение с текущими 32.01 и 22.83 - 33.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRUT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TRUT?
В прошлом VanEck Technology TruSector ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.34 и 33.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.34
- Open
- 32.26
- Bid
- 32.01
- Ask
- 32.31
- Low
- 32.01
- High
- 32.30
- Объем
- 117
- Дневное изменение
- -1.02%
- Месячное изменение
- 6.59%
- 6-месячное изменение
- 30.28%
- Годовое изменение
- 33.41%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%