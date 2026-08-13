TRUT: VanEck Technology TruSector ETF
今日TRUT汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点31.78和高点32.14进行交易。
关注VanEck Technology TruSector ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
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- MN
常见问题解答
TRUT股票今天的价格是多少？
VanEck Technology TruSector ETF股票今天的定价为31.94。它在31.78 - 32.14范围内交易，昨天的收盘价为32.01，交易量达到92。TRUT的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Technology TruSector ETF股票是否支付股息？
VanEck Technology TruSector ETF目前的价值为31.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.12%和USD。实时查看图表以跟踪TRUT走势。
如何购买TRUT股票？
您可以以31.94的当前价格购买VanEck Technology TruSector ETF股票。订单通常设置在31.94或32.24附近，而92和-0.59%显示市场活动。立即关注TRUT的实时图表更新。
如何投资TRUT股票？
投资VanEck Technology TruSector ETF需要考虑年度范围22.83 - 33.67和当前价格31.94。许多人在以31.94或32.24下订单之前，会比较6.36%和。实时查看TRUT价格图表，了解每日变化。
VanEck Technology TruSector ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Technology TruSector ETF的最高价格是33.67。在22.83 - 33.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Technology TruSector ETF的绩效。
VanEck Technology TruSector ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Technology TruSector ETF（TRUT）的最低价格为22.83。将其与当前的31.94和22.83 - 33.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRUT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TRUT股票是什么时候拆分的？
VanEck Technology TruSector ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.01和33.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.01
- 开盘价
- 32.13
- 卖价
- 31.94
- 买价
- 32.24
- 最低价
- 31.78
- 最高价
- 32.14
- 交易量
- 92
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- 6.36%
- 6个月变化
- 30.00%
- 年变化
- 33.12%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%