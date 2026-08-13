报价部分
货币 / TRUT
回到股票

TRUT: VanEck Technology TruSector ETF

31.94 USD 0.07 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TRUT汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点31.78和高点32.14进行交易。

关注VanEck Technology TruSector ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TRUT股票今天的价格是多少？

VanEck Technology TruSector ETF股票今天的定价为31.94。它在31.78 - 32.14范围内交易，昨天的收盘价为32.01，交易量达到92。TRUT的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Technology TruSector ETF股票是否支付股息？

VanEck Technology TruSector ETF目前的价值为31.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.12%和USD。实时查看图表以跟踪TRUT走势。

如何购买TRUT股票？

您可以以31.94的当前价格购买VanEck Technology TruSector ETF股票。订单通常设置在31.94或32.24附近，而92和-0.59%显示市场活动。立即关注TRUT的实时图表更新。

如何投资TRUT股票？

投资VanEck Technology TruSector ETF需要考虑年度范围22.83 - 33.67和当前价格31.94。许多人在以31.94或32.24下订单之前，会比较6.36%和。实时查看TRUT价格图表，了解每日变化。

VanEck Technology TruSector ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Technology TruSector ETF的最高价格是33.67。在22.83 - 33.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Technology TruSector ETF的绩效。

VanEck Technology TruSector ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Technology TruSector ETF（TRUT）的最低价格为22.83。将其与当前的31.94和22.83 - 33.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRUT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TRUT股票是什么时候拆分的？

VanEck Technology TruSector ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.01和33.12%中可见。

日范围
31.78 32.14
年范围
22.83 33.67
前一天收盘价
32.01
开盘价
32.13
卖价
31.94
买价
32.24
最低价
31.78
最高价
32.14
交易量
92
日变化
-0.22%
月变化
6.36%
6个月变化
30.00%
年变化
33.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%