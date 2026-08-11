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TRUD: VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF
Курс TRUD за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.72, а максимальная — 26.97.
Следите за динамикой VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TRUD сегодня?
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) сегодня оценивается на уровне 26.94. Инструмент торгуется в пределах 26.72 - 26.97, вчерашнее закрытие составило 26.89, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRUD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF?
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF в настоящее время оценивается в 26.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.10% и USD. Отслеживайте движения TRUD на графике в реальном времени.
Как купить акции TRUD?
Вы можете купить акции VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) по текущей цене 26.94. Ордера обычно размещаются около 26.94 или 27.24, тогда как 32 и 0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRUD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TRUD?
Инвестирование в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF предполагает учет годового диапазона 22.88 - 27.50 и текущей цены 26.94. Многие сравнивают 1.62% и 9.60% перед размещением ордеров на 26.94 или 27.24. Изучайте ежедневные изменения цены TRUD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF?
Самая высокая цена VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) за последний год составила 27.50. Акции заметно колебались в пределах 22.88 - 27.50, сравнение с 26.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF?
Самая низкая цена VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) за год составила 22.88. Сравнение с текущими 26.94 и 22.88 - 27.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRUD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TRUD?
В прошлом VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.89 и 8.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.89
- Open
- 26.75
- Bid
- 26.94
- Ask
- 27.24
- Low
- 26.72
- High
- 26.97
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 1.62%
- 6-месячное изменение
- 9.60%
- Годовое изменение
- 8.10%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%