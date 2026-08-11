КотировкиРазделы
Валюты / TRUD
Назад в Рынок акций США

TRUD: VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

26.94 USD 0.05 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TRUD за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.72, а максимальная — 26.97.

Следите за динамикой VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TRUD сегодня?

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) сегодня оценивается на уровне 26.94. Инструмент торгуется в пределах 26.72 - 26.97, вчерашнее закрытие составило 26.89, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRUD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF?

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF в настоящее время оценивается в 26.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.10% и USD. Отслеживайте движения TRUD на графике в реальном времени.

Как купить акции TRUD?

Вы можете купить акции VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) по текущей цене 26.94. Ордера обычно размещаются около 26.94 или 27.24, тогда как 32 и 0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRUD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TRUD?

Инвестирование в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF предполагает учет годового диапазона 22.88 - 27.50 и текущей цены 26.94. Многие сравнивают 1.62% и 9.60% перед размещением ордеров на 26.94 или 27.24. Изучайте ежедневные изменения цены TRUD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF?

Самая высокая цена VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) за последний год составила 27.50. Акции заметно колебались в пределах 22.88 - 27.50, сравнение с 26.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF?

Самая низкая цена VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) за год составила 22.88. Сравнение с текущими 26.94 и 22.88 - 27.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRUD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TRUD?

В прошлом VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.89 и 8.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.72 26.97
Годовой диапазон
22.88 27.50
Предыдущее закрытие
26.89
Open
26.75
Bid
26.94
Ask
27.24
Low
26.72
High
26.97
Объем
32
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
1.62%
6-месячное изменение
9.60%
Годовое изменение
8.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%