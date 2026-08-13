TRUD: VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF
今日TRUD汇率已更改-0.82%。当日，交易品种以低点26.70和高点26.77进行交易。
关注VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TRUD股票今天的价格是多少？
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF股票今天的定价为26.72。它在26.70 - 26.77范围内交易，昨天的收盘价为26.94，交易量达到27。TRUD的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF股票是否支付股息？
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF目前的价值为26.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.21%和USD。实时查看图表以跟踪TRUD走势。
如何购买TRUD股票？
您可以以26.72的当前价格购买VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF股票。订单通常设置在26.72或27.02附近，而27和-0.07%显示市场活动。立即关注TRUD的实时图表更新。
如何投资TRUD股票？
投资VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF需要考虑年度范围22.88 - 27.50和当前价格26.72。许多人在以26.72或27.02下订单之前，会比较0.79%和。实时查看TRUD价格图表，了解每日变化。
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF的最高价格是27.50。在22.88 - 27.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF的绩效。
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF（TRUD）的最低价格为22.88。将其与当前的26.72和22.88 - 27.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRUD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TRUD股票是什么时候拆分的？
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.94和7.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.94
- 开盘价
- 26.74
- 卖价
- 26.72
- 买价
- 27.02
- 最低价
- 26.70
- 最高价
- 26.77
- 交易量
- 27
- 日变化
- -0.82%
- 月变化
- 0.79%
- 6个月变化
- 8.71%
- 年变化
- 7.21%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%