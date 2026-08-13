TRUD股票今天的价格是多少？ VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF股票今天的定价为26.72。它在26.70 - 26.77范围内交易，昨天的收盘价为26.94，交易量达到27。TRUD的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF股票是否支付股息？ VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF目前的价值为26.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.21%和USD。实时查看图表以跟踪TRUD走势。

如何购买TRUD股票？ 您可以以26.72的当前价格购买VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF股票。订单通常设置在26.72或27.02附近，而27和-0.07%显示市场活动。立即关注TRUD的实时图表更新。

如何投资TRUD股票？ 投资VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF需要考虑年度范围22.88 - 27.50和当前价格26.72。许多人在以26.72或27.02下订单之前，会比较0.79%和。实时查看TRUD价格图表，了解每日变化。

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF的最高价格是27.50。在22.88 - 27.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF的绩效。

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF股票的最低价格是多少？ VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF（TRUD）的最低价格为22.88。将其与当前的26.72和22.88 - 27.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRUD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。