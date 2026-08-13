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TRUD: VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

26.72 USD 0.22 (0.82%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TRUD汇率已更改-0.82%。当日，交易品种以低点26.70和高点26.77进行交易。

关注VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TRUD股票今天的价格是多少？

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF股票今天的定价为26.72。它在26.70 - 26.77范围内交易，昨天的收盘价为26.94，交易量达到27。TRUD的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF股票是否支付股息？

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF目前的价值为26.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.21%和USD。实时查看图表以跟踪TRUD走势。

如何购买TRUD股票？

您可以以26.72的当前价格购买VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF股票。订单通常设置在26.72或27.02附近，而27和-0.07%显示市场活动。立即关注TRUD的实时图表更新。

如何投资TRUD股票？

投资VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF需要考虑年度范围22.88 - 27.50和当前价格26.72。许多人在以26.72或27.02下订单之前，会比较0.79%和。实时查看TRUD价格图表，了解每日变化。

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF的最高价格是27.50。在22.88 - 27.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF的绩效。

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF（TRUD）的最低价格为22.88。将其与当前的26.72和22.88 - 27.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRUD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TRUD股票是什么时候拆分的？

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.94和7.21%中可见。

日范围
26.70 26.77
年范围
22.88 27.50
前一天收盘价
26.94
开盘价
26.74
卖价
26.72
买价
27.02
最低价
26.70
最高价
26.77
交易量
27
日变化
-0.82%
月变化
0.79%
6个月变化
8.71%
年变化
7.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%