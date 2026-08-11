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TRSY: PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund

30.16 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TRSY за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.16, а максимальная — 30.16.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TRSY сегодня?

PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (TRSY) сегодня оценивается на уровне 30.16. Инструмент торгуется в пределах 30.16 - 30.16, вчерашнее закрытие составило 30.15, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRSY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?

PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 30.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.10% и USD. Отслеживайте движения TRSY на графике в реальном времени.

Как купить акции TRSY?

Вы можете купить акции PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (TRSY) по текущей цене 30.16. Ордера обычно размещаются около 30.16 или 30.46, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRSY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TRSY?

Инвестирование в PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 30.07 - 30.44 и текущей цены 30.16. Многие сравнивают 0.17% и 0.28% перед размещением ордеров на 30.16 или 30.46. Изучайте ежедневные изменения цены TRSY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?

Самая высокая цена PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (TRSY) за последний год составила 30.44. Акции заметно колебались в пределах 30.07 - 30.44, сравнение с 30.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?

Самая низкая цена PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (TRSY) за год составила 30.07. Сравнение с текущими 30.16 и 30.07 - 30.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRSY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TRSY?

В прошлом PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.15 и 0.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.16 30.16
Годовой диапазон
30.07 30.44
Предыдущее закрытие
30.15
Open
30.16
Bid
30.16
Ask
30.46
Low
30.16
High
30.16
Объем
2
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
0.17%
6-месячное изменение
0.28%
Годовое изменение
0.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%