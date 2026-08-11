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TRSY: PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
Курс TRSY за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.16, а максимальная — 30.16.
Следите за динамикой PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TRSY сегодня?
PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (TRSY) сегодня оценивается на уровне 30.16. Инструмент торгуется в пределах 30.16 - 30.16, вчерашнее закрытие составило 30.15, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRSY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?
PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 30.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.10% и USD. Отслеживайте движения TRSY на графике в реальном времени.
Как купить акции TRSY?
Вы можете купить акции PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (TRSY) по текущей цене 30.16. Ордера обычно размещаются около 30.16 или 30.46, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRSY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TRSY?
Инвестирование в PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 30.07 - 30.44 и текущей цены 30.16. Многие сравнивают 0.17% и 0.28% перед размещением ордеров на 30.16 или 30.46. Изучайте ежедневные изменения цены TRSY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?
Самая высокая цена PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (TRSY) за последний год составила 30.44. Акции заметно колебались в пределах 30.07 - 30.44, сравнение с 30.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund?
Самая низкая цена PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (TRSY) за год составила 30.07. Сравнение с текущими 30.16 и 30.07 - 30.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRSY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TRSY?
В прошлом PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.15 и 0.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.15
- Open
- 30.16
- Bid
- 30.16
- Ask
- 30.46
- Low
- 30.16
- High
- 30.16
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 0.17%
- 6-месячное изменение
- 0.28%
- Годовое изменение
- 0.10%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%