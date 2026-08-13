TRSY: PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
今日TRSY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点30.15和高点30.16进行交易。
关注PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TRSY股票今天的价格是多少？
PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund股票今天的定价为30.16。它在30.15 - 30.16范围内交易，昨天的收盘价为30.16，交易量达到7。TRSY的实时价格图表显示了这些更新。
PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund股票是否支付股息？
PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund目前的价值为30.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.10%和USD。实时查看图表以跟踪TRSY走势。
如何购买TRSY股票？
您可以以30.16的当前价格购买PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund股票。订单通常设置在30.16或30.46附近，而7和0.00%显示市场活动。立即关注TRSY的实时图表更新。
如何投资TRSY股票？
投资PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund需要考虑年度范围30.07 - 30.44和当前价格30.16。许多人在以30.16或30.46下订单之前，会比较0.17%和。实时查看TRSY价格图表，了解每日变化。
PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund的最高价格是30.44。在30.07 - 30.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund的绩效。
PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund股票的最低价格是多少？
PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund（TRSY）的最低价格为30.07。将其与当前的30.16和30.07 - 30.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRSY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TRSY股票是什么时候拆分的？
PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.16和0.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.16
- 开盘价
- 30.16
- 卖价
- 30.16
- 买价
- 30.46
- 最低价
- 30.15
- 最高价
- 30.16
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.17%
- 6个月变化
- 0.28%
- 年变化
- 0.10%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%