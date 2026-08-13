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TRSY: PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund

30.16 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TRSY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点30.15和高点30.16进行交易。

关注PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TRSY股票今天的价格是多少？

PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund股票今天的定价为30.16。它在30.15 - 30.16范围内交易，昨天的收盘价为30.16，交易量达到7。TRSY的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund股票是否支付股息？

PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund目前的价值为30.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.10%和USD。实时查看图表以跟踪TRSY走势。

如何购买TRSY股票？

您可以以30.16的当前价格购买PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund股票。订单通常设置在30.16或30.46附近，而7和0.00%显示市场活动。立即关注TRSY的实时图表更新。

如何投资TRSY股票？

投资PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund需要考虑年度范围30.07 - 30.44和当前价格30.16。许多人在以30.16或30.46下订单之前，会比较0.17%和。实时查看TRSY价格图表，了解每日变化。

PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund的最高价格是30.44。在30.07 - 30.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund的绩效。

PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund股票的最低价格是多少？

PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund（TRSY）的最低价格为30.07。将其与当前的30.16和30.07 - 30.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRSY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TRSY股票是什么时候拆分的？

PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.16和0.10%中可见。

日范围
30.15 30.16
年范围
30.07 30.44
前一天收盘价
30.16
开盘价
30.16
卖价
30.16
买价
30.46
最低价
30.15
最高价
30.16
交易量
7
日变化
0.00%
月变化
0.17%
6个月变化
0.28%
年变化
0.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%