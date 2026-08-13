TRSY股票今天的价格是多少？ PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund股票今天的定价为30.16。它在30.15 - 30.16范围内交易，昨天的收盘价为30.16，交易量达到7。TRSY的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund股票是否支付股息？ PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund目前的价值为30.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.10%和USD。实时查看图表以跟踪TRSY走势。

如何购买TRSY股票？ 您可以以30.16的当前价格购买PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund股票。订单通常设置在30.16或30.46附近，而7和0.00%显示市场活动。立即关注TRSY的实时图表更新。

如何投资TRSY股票？ 投资PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund需要考虑年度范围30.07 - 30.44和当前价格30.16。许多人在以30.16或30.46下订单之前，会比较0.17%和。实时查看TRSY价格图表，了解每日变化。

PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund的最高价格是30.44。在30.07 - 30.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund的绩效。

PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund股票的最低价格是多少？ PIMCO Broad U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund（TRSY）的最低价格为30.07。将其与当前的30.16和30.07 - 30.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRSY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。