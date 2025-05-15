КотировкиРазделы
TRN: Trinity Industries Inc

27.85 USD 0.50 (1.76%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TRN за сегодня изменился на -1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.83, а максимальная — 28.42.

Следите за динамикой Trinity Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
27.83 28.42
Годовой диапазон
22.38 39.83
Предыдущее закрытие
28.35
Open
28.31
Bid
27.85
Ask
28.15
Low
27.83
High
28.42
Объем
836
Дневное изменение
-1.76%
Месячное изменение
-0.96%
6-месячное изменение
-0.43%
Годовое изменение
-19.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.