TRN: Trinity Industries Inc
27.85 USD 0.50 (1.76%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRN за сегодня изменился на -1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.83, а максимальная — 28.42.
Следите за динамикой Trinity Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
27.83 28.42
Годовой диапазон
22.38 39.83
- Предыдущее закрытие
- 28.35
- Open
- 28.31
- Bid
- 27.85
- Ask
- 28.15
- Low
- 27.83
- High
- 28.42
- Объем
- 836
- Дневное изменение
- -1.76%
- Месячное изменение
- -0.96%
- 6-месячное изменение
- -0.43%
- Годовое изменение
- -19.83%
