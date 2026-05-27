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TRFM: ETF Series Solutions AAM Transformers ETF
Курс TRFM за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.06, а максимальная — 61.45.
Следите за динамикой ETF Series Solutions AAM Transformers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TRFM
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TRFM сегодня?
ETF Series Solutions AAM Transformers ETF (TRFM) сегодня оценивается на уровне 61.13. Инструмент торгуется в пределах 61.06 - 61.45, вчерашнее закрытие составило 61.18, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRFM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Series Solutions AAM Transformers ETF?
ETF Series Solutions AAM Transformers ETF в настоящее время оценивается в 61.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.80% и USD. Отслеживайте движения TRFM на графике в реальном времени.
Как купить акции TRFM?
Вы можете купить акции ETF Series Solutions AAM Transformers ETF (TRFM) по текущей цене 61.13. Ордера обычно размещаются около 61.13 или 61.43, тогда как 42 и -0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRFM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TRFM?
Инвестирование в ETF Series Solutions AAM Transformers ETF предполагает учет годового диапазона 44.18 - 64.50 и текущей цены 61.13. Многие сравнивают 6.31% и 24.78% перед размещением ордеров на 61.13 или 61.43. Изучайте ежедневные изменения цены TRFM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Series Solutions AAM Transformers ETF?
Самая высокая цена ETF Series Solutions AAM Transformers ETF (TRFM) за последний год составила 64.50. Акции заметно колебались в пределах 44.18 - 64.50, сравнение с 61.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Series Solutions AAM Transformers ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Series Solutions AAM Transformers ETF?
Самая низкая цена ETF Series Solutions AAM Transformers ETF (TRFM) за год составила 44.18. Сравнение с текущими 61.13 и 44.18 - 64.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRFM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TRFM?
В прошлом ETF Series Solutions AAM Transformers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.18 и 23.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 61.18
- Open
- 61.39
- Bid
- 61.13
- Ask
- 61.43
- Low
- 61.06
- High
- 61.45
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 6.31%
- 6-месячное изменение
- 24.78%
- Годовое изменение
- 23.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%