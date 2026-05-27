报价部分
货币 / TRFM
回到股票

TRFM: ETF Series Solutions AAM Transformers ETF

61.28 USD 0.15 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TRFM汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点60.92和高点61.46进行交易。

关注ETF Series Solutions AAM Transformers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRFM新闻

常见问题解答

TRFM股票今天的价格是多少？

ETF Series Solutions AAM Transformers ETF股票今天的定价为61.28。它在60.92 - 61.46范围内交易，昨天的收盘价为61.13，交易量达到30。TRFM的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Series Solutions AAM Transformers ETF股票是否支付股息？

ETF Series Solutions AAM Transformers ETF目前的价值为61.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.10%和USD。实时查看图表以跟踪TRFM走势。

如何购买TRFM股票？

您可以以61.28的当前价格购买ETF Series Solutions AAM Transformers ETF股票。订单通常设置在61.28或61.58附近，而30和0.20%显示市场活动。立即关注TRFM的实时图表更新。

如何投资TRFM股票？

投资ETF Series Solutions AAM Transformers ETF需要考虑年度范围44.18 - 64.50和当前价格61.28。许多人在以61.28或61.58下订单之前，会比较6.57%和。实时查看TRFM价格图表，了解每日变化。

ETF Series Solutions AAM Transformers ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Series Solutions AAM Transformers ETF的最高价格是64.50。在44.18 - 64.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Series Solutions AAM Transformers ETF的绩效。

ETF Series Solutions AAM Transformers ETF股票的最低价格是多少？

ETF Series Solutions AAM Transformers ETF（TRFM）的最低价格为44.18。将其与当前的61.28和44.18 - 64.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRFM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TRFM股票是什么时候拆分的？

ETF Series Solutions AAM Transformers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.13和24.10%中可见。

日范围
60.92 61.46
年范围
44.18 64.50
前一天收盘价
61.13
开盘价
61.16
卖价
61.28
买价
61.58
最低价
60.92
最高价
61.46
交易量
30
日变化
0.25%
月变化
6.57%
6个月变化
25.09%
年变化
24.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%