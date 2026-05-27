TRFM股票今天的价格是多少？ ETF Series Solutions AAM Transformers ETF股票今天的定价为61.28。它在60.92 - 61.46范围内交易，昨天的收盘价为61.13，交易量达到30。TRFM的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Series Solutions AAM Transformers ETF股票是否支付股息？ ETF Series Solutions AAM Transformers ETF目前的价值为61.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.10%和USD。实时查看图表以跟踪TRFM走势。

如何购买TRFM股票？ 您可以以61.28的当前价格购买ETF Series Solutions AAM Transformers ETF股票。订单通常设置在61.28或61.58附近，而30和0.20%显示市场活动。立即关注TRFM的实时图表更新。

如何投资TRFM股票？ 投资ETF Series Solutions AAM Transformers ETF需要考虑年度范围44.18 - 64.50和当前价格61.28。许多人在以61.28或61.58下订单之前，会比较6.57%和。实时查看TRFM价格图表，了解每日变化。

ETF Series Solutions AAM Transformers ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ETF Series Solutions AAM Transformers ETF的最高价格是64.50。在44.18 - 64.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Series Solutions AAM Transformers ETF的绩效。

ETF Series Solutions AAM Transformers ETF股票的最低价格是多少？ ETF Series Solutions AAM Transformers ETF（TRFM）的最低价格为44.18。将其与当前的61.28和44.18 - 64.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRFM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。