TRFM: ETF Series Solutions AAM Transformers ETF
今日TRFM汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点60.92和高点61.46进行交易。
关注ETF Series Solutions AAM Transformers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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TRFM新闻
常见问题解答
TRFM股票今天的价格是多少？
ETF Series Solutions AAM Transformers ETF股票今天的定价为61.28。它在60.92 - 61.46范围内交易，昨天的收盘价为61.13，交易量达到30。TRFM的实时价格图表显示了这些更新。
ETF Series Solutions AAM Transformers ETF股票是否支付股息？
ETF Series Solutions AAM Transformers ETF目前的价值为61.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.10%和USD。实时查看图表以跟踪TRFM走势。
如何购买TRFM股票？
您可以以61.28的当前价格购买ETF Series Solutions AAM Transformers ETF股票。订单通常设置在61.28或61.58附近，而30和0.20%显示市场活动。立即关注TRFM的实时图表更新。
如何投资TRFM股票？
投资ETF Series Solutions AAM Transformers ETF需要考虑年度范围44.18 - 64.50和当前价格61.28。许多人在以61.28或61.58下订单之前，会比较6.57%和。实时查看TRFM价格图表，了解每日变化。
ETF Series Solutions AAM Transformers ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Series Solutions AAM Transformers ETF的最高价格是64.50。在44.18 - 64.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Series Solutions AAM Transformers ETF的绩效。
ETF Series Solutions AAM Transformers ETF股票的最低价格是多少？
ETF Series Solutions AAM Transformers ETF（TRFM）的最低价格为44.18。将其与当前的61.28和44.18 - 64.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRFM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TRFM股票是什么时候拆分的？
ETF Series Solutions AAM Transformers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.13和24.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 61.13
- 开盘价
- 61.16
- 卖价
- 61.28
- 买价
- 61.58
- 最低价
- 60.92
- 最高价
- 61.46
- 交易量
- 30
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 6.57%
- 6个月变化
- 25.09%
- 年变化
- 24.10%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%