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TRBF: Angel Oak Total Return ETF

48.82 USD 0.10 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TRBF за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.79, а максимальная — 48.90.

Следите за динамикой Angel Oak Total Return ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TRBF сегодня?

Angel Oak Total Return ETF (TRBF) сегодня оценивается на уровне 48.82. Инструмент торгуется в пределах 48.79 - 48.90, вчерашнее закрытие составило 48.72, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRBF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Angel Oak Total Return ETF?

Angel Oak Total Return ETF в настоящее время оценивается в 48.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.46% и USD. Отслеживайте движения TRBF на графике в реальном времени.

Как купить акции TRBF?

Вы можете купить акции Angel Oak Total Return ETF (TRBF) по текущей цене 48.82. Ордера обычно размещаются около 48.82 или 49.12, тогда как 7 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRBF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TRBF?

Инвестирование в Angel Oak Total Return ETF предполагает учет годового диапазона 48.51 - 51.13 и текущей цены 48.82. Многие сравнивают 0.51% и -3.33% перед размещением ордеров на 48.82 или 49.12. Изучайте ежедневные изменения цены TRBF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Angel Oak Total Return ETF?

Самая высокая цена Angel Oak Total Return ETF (TRBF) за последний год составила 51.13. Акции заметно колебались в пределах 48.51 - 51.13, сравнение с 48.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Angel Oak Total Return ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Angel Oak Total Return ETF?

Самая низкая цена Angel Oak Total Return ETF (TRBF) за год составила 48.51. Сравнение с текущими 48.82 и 48.51 - 51.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRBF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TRBF?

В прошлом Angel Oak Total Return ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.72 и -2.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.79 48.90
Годовой диапазон
48.51 51.13
Предыдущее закрытие
48.72
Open
48.79
Bid
48.82
Ask
49.12
Low
48.79
High
48.90
Объем
7
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
0.51%
6-месячное изменение
-3.33%
Годовое изменение
-2.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%