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TRBF: Angel Oak Total Return ETF
Курс TRBF за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.79, а максимальная — 48.90.
Следите за динамикой Angel Oak Total Return ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TRBF сегодня?
Angel Oak Total Return ETF (TRBF) сегодня оценивается на уровне 48.82. Инструмент торгуется в пределах 48.79 - 48.90, вчерашнее закрытие составило 48.72, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TRBF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Angel Oak Total Return ETF?
Angel Oak Total Return ETF в настоящее время оценивается в 48.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.46% и USD. Отслеживайте движения TRBF на графике в реальном времени.
Как купить акции TRBF?
Вы можете купить акции Angel Oak Total Return ETF (TRBF) по текущей цене 48.82. Ордера обычно размещаются около 48.82 или 49.12, тогда как 7 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TRBF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TRBF?
Инвестирование в Angel Oak Total Return ETF предполагает учет годового диапазона 48.51 - 51.13 и текущей цены 48.82. Многие сравнивают 0.51% и -3.33% перед размещением ордеров на 48.82 или 49.12. Изучайте ежедневные изменения цены TRBF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Angel Oak Total Return ETF?
Самая высокая цена Angel Oak Total Return ETF (TRBF) за последний год составила 51.13. Акции заметно колебались в пределах 48.51 - 51.13, сравнение с 48.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Angel Oak Total Return ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Angel Oak Total Return ETF?
Самая низкая цена Angel Oak Total Return ETF (TRBF) за год составила 48.51. Сравнение с текущими 48.82 и 48.51 - 51.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TRBF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TRBF?
В прошлом Angel Oak Total Return ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.72 и -2.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.72
- Open
- 48.79
- Bid
- 48.82
- Ask
- 49.12
- Low
- 48.79
- High
- 48.90
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- -3.33%
- Годовое изменение
- -2.46%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%