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TRBF: Angel Oak Total Return ETF

48.60 USD 0.12 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TRBF汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点48.60和高点48.90进行交易。

关注Angel Oak Total Return ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TRBF股票今天的价格是多少？

Angel Oak Total Return ETF股票今天的定价为48.60。它在48.60 - 48.90范围内交易，昨天的收盘价为48.72，交易量达到22。TRBF的实时价格图表显示了这些更新。

Angel Oak Total Return ETF股票是否支付股息？

Angel Oak Total Return ETF目前的价值为48.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.90%和USD。实时查看图表以跟踪TRBF走势。

如何购买TRBF股票？

您可以以48.60的当前价格购买Angel Oak Total Return ETF股票。订单通常设置在48.60或48.90附近，而22和-0.39%显示市场活动。立即关注TRBF的实时图表更新。

如何投资TRBF股票？

投资Angel Oak Total Return ETF需要考虑年度范围48.51 - 51.13和当前价格48.60。许多人在以48.60或48.90下订单之前，会比较0.06%和。实时查看TRBF价格图表，了解每日变化。

Angel Oak Total Return ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Angel Oak Total Return ETF的最高价格是51.13。在48.51 - 51.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Angel Oak Total Return ETF的绩效。

Angel Oak Total Return ETF股票的最低价格是多少？

Angel Oak Total Return ETF（TRBF）的最低价格为48.51。将其与当前的48.60和48.51 - 51.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRBF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TRBF股票是什么时候拆分的？

Angel Oak Total Return ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.72和-2.90%中可见。

日范围
48.60 48.90
年范围
48.51 51.13
前一天收盘价
48.72
开盘价
48.79
卖价
48.60
买价
48.90
最低价
48.60
最高价
48.90
交易量
22
日变化
-0.25%
月变化
0.06%
6个月变化
-3.76%
年变化
-2.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%