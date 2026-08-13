TRBF: Angel Oak Total Return ETF
今日TRBF汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点48.60和高点48.90进行交易。
关注Angel Oak Total Return ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TRBF股票今天的价格是多少？
Angel Oak Total Return ETF股票今天的定价为48.60。它在48.60 - 48.90范围内交易，昨天的收盘价为48.72，交易量达到22。TRBF的实时价格图表显示了这些更新。
Angel Oak Total Return ETF股票是否支付股息？
Angel Oak Total Return ETF目前的价值为48.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.90%和USD。实时查看图表以跟踪TRBF走势。
如何购买TRBF股票？
您可以以48.60的当前价格购买Angel Oak Total Return ETF股票。订单通常设置在48.60或48.90附近，而22和-0.39%显示市场活动。立即关注TRBF的实时图表更新。
如何投资TRBF股票？
投资Angel Oak Total Return ETF需要考虑年度范围48.51 - 51.13和当前价格48.60。许多人在以48.60或48.90下订单之前，会比较0.06%和。实时查看TRBF价格图表，了解每日变化。
Angel Oak Total Return ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Angel Oak Total Return ETF的最高价格是51.13。在48.51 - 51.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Angel Oak Total Return ETF的绩效。
Angel Oak Total Return ETF股票的最低价格是多少？
Angel Oak Total Return ETF（TRBF）的最低价格为48.51。将其与当前的48.60和48.51 - 51.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TRBF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TRBF股票是什么时候拆分的？
Angel Oak Total Return ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.72和-2.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.72
- 开盘价
- 48.79
- 卖价
- 48.60
- 买价
- 48.90
- 最低价
- 48.60
- 最高价
- 48.90
- 交易量
- 22
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- 0.06%
- 6个月变化
- -3.76%
- 年变化
- -2.90%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%