КотировкиРазделы
Валюты / TPYP
Назад в Рынок акций США

TPYP: Tortoise North American Pipeline ETF

42.38 USD 0.18 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TPYP за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.38, а максимальная — 42.45.

Следите за динамикой Tortoise North American Pipeline ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TPYP

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TPYP сегодня?

Tortoise North American Pipeline ETF (TPYP) сегодня оценивается на уровне 42.38. Инструмент торгуется в пределах 42.38 - 42.45, вчерашнее закрытие составило 42.20, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TPYP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tortoise North American Pipeline ETF?

Tortoise North American Pipeline ETF в настоящее время оценивается в 42.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.41% и USD. Отслеживайте движения TPYP на графике в реальном времени.

Как купить акции TPYP?

Вы можете купить акции Tortoise North American Pipeline ETF (TPYP) по текущей цене 42.38. Ордера обычно размещаются около 42.38 или 42.68, тогда как 4 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TPYP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TPYP?

Инвестирование в Tortoise North American Pipeline ETF предполагает учет годового диапазона 40.19 - 44.65 и текущей цены 42.38. Многие сравнивают -0.47% и 1.57% перед размещением ордеров на 42.38 или 42.68. Изучайте ежедневные изменения цены TPYP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tortoise North American Pipeline ETF?

Самая высокая цена Tortoise North American Pipeline ETF (TPYP) за последний год составила 44.65. Акции заметно колебались в пределах 40.19 - 44.65, сравнение с 42.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tortoise North American Pipeline ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tortoise North American Pipeline ETF?

Самая низкая цена Tortoise North American Pipeline ETF (TPYP) за год составила 40.19. Сравнение с текущими 42.38 и 40.19 - 44.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TPYP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TPYP?

В прошлом Tortoise North American Pipeline ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.20 и 4.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.38 42.45
Годовой диапазон
40.19 44.65
Предыдущее закрытие
42.20
Open
42.45
Bid
42.38
Ask
42.68
Low
42.38
High
42.45
Объем
4
Дневное изменение
0.43%
Месячное изменение
-0.47%
6-месячное изменение
1.57%
Годовое изменение
4.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%