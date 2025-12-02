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TPYP: Tortoise North American Pipeline ETF
Курс TPYP за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.38, а максимальная — 42.45.
Следите за динамикой Tortoise North American Pipeline ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TPYP сегодня?
Tortoise North American Pipeline ETF (TPYP) сегодня оценивается на уровне 42.38. Инструмент торгуется в пределах 42.38 - 42.45, вчерашнее закрытие составило 42.20, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TPYP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tortoise North American Pipeline ETF?
Tortoise North American Pipeline ETF в настоящее время оценивается в 42.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.41% и USD. Отслеживайте движения TPYP на графике в реальном времени.
Как купить акции TPYP?
Вы можете купить акции Tortoise North American Pipeline ETF (TPYP) по текущей цене 42.38. Ордера обычно размещаются около 42.38 или 42.68, тогда как 4 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TPYP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TPYP?
Инвестирование в Tortoise North American Pipeline ETF предполагает учет годового диапазона 40.19 - 44.65 и текущей цены 42.38. Многие сравнивают -0.47% и 1.57% перед размещением ордеров на 42.38 или 42.68. Изучайте ежедневные изменения цены TPYP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tortoise North American Pipeline ETF?
Самая высокая цена Tortoise North American Pipeline ETF (TPYP) за последний год составила 44.65. Акции заметно колебались в пределах 40.19 - 44.65, сравнение с 42.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tortoise North American Pipeline ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tortoise North American Pipeline ETF?
Самая низкая цена Tortoise North American Pipeline ETF (TPYP) за год составила 40.19. Сравнение с текущими 42.38 и 40.19 - 44.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TPYP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TPYP?
В прошлом Tortoise North American Pipeline ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.20 и 4.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.20
- Open
- 42.45
- Bid
- 42.38
- Ask
- 42.68
- Low
- 42.38
- High
- 42.45
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- -0.47%
- 6-месячное изменение
- 1.57%
- Годовое изменение
- 4.41%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%