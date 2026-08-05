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TPSC: Timothy Plan US Small Cap Core ETF

48.48 USD 0.43 (0.88%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TPSC за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.43, а максимальная — 48.67.

Следите за динамикой Timothy Plan US Small Cap Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TPSC сегодня?

Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) сегодня оценивается на уровне 48.48. Инструмент торгуется в пределах 48.43 - 48.67, вчерашнее закрытие составило 48.91, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TPSC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Timothy Plan US Small Cap Core ETF?

Timothy Plan US Small Cap Core ETF в настоящее время оценивается в 48.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.70% и USD. Отслеживайте движения TPSC на графике в реальном времени.

Как купить акции TPSC?

Вы можете купить акции Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) по текущей цене 48.48. Ордера обычно размещаются около 48.48 или 48.78, тогда как 37 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TPSC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TPSC?

Инвестирование в Timothy Plan US Small Cap Core ETF предполагает учет годового диапазона 39.10 - 49.34 и текущей цены 48.48. Многие сравнивают 0.27% и 9.53% перед размещением ордеров на 48.48 или 48.78. Изучайте ежедневные изменения цены TPSC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Timothy Plan US Small Cap Core ETF?

Самая высокая цена Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) за последний год составила 49.34. Акции заметно колебались в пределах 39.10 - 49.34, сравнение с 48.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Timothy Plan US Small Cap Core ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Timothy Plan US Small Cap Core ETF?

Самая низкая цена Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) за год составила 39.10. Сравнение с текущими 48.48 и 39.10 - 49.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TPSC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TPSC?

В прошлом Timothy Plan US Small Cap Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.91 и 17.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.43 48.67
Годовой диапазон
39.10 49.34
Предыдущее закрытие
48.91
Open
48.67
Bid
48.48
Ask
48.78
Low
48.43
High
48.67
Объем
37
Дневное изменение
-0.88%
Месячное изменение
0.27%
6-месячное изменение
9.53%
Годовое изменение
17.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%