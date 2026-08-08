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TPSC: Timothy Plan US Small Cap Core ETF

48.72 USD 0.24 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TPSC汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点48.43和高点48.80进行交易。

关注Timothy Plan US Small Cap Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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TPSC新闻

常见问题解答

TPSC股票今天的价格是多少？

Timothy Plan US Small Cap Core ETF股票今天的定价为48.72。它在48.43 - 48.80范围内交易，昨天的收盘价为48.48，交易量达到46。TPSC的实时价格图表显示了这些更新。

Timothy Plan US Small Cap Core ETF股票是否支付股息？

Timothy Plan US Small Cap Core ETF目前的价值为48.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.28%和USD。实时查看图表以跟踪TPSC走势。

如何购买TPSC股票？

您可以以48.72的当前价格购买Timothy Plan US Small Cap Core ETF股票。订单通常设置在48.72或49.02附近，而46和0.60%显示市场活动。立即关注TPSC的实时图表更新。

如何投资TPSC股票？

投资Timothy Plan US Small Cap Core ETF需要考虑年度范围39.10 - 49.34和当前价格48.72。许多人在以48.72或49.02下订单之前，会比较0.77%和。实时查看TPSC价格图表，了解每日变化。

Timothy Plan US Small Cap Core ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Timothy Plan US Small Cap Core ETF的最高价格是49.34。在39.10 - 49.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Timothy Plan US Small Cap Core ETF的绩效。

Timothy Plan US Small Cap Core ETF股票的最低价格是多少？

Timothy Plan US Small Cap Core ETF（TPSC）的最低价格为39.10。将其与当前的48.72和39.10 - 49.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TPSC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TPSC股票是什么时候拆分的？

Timothy Plan US Small Cap Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.48和18.28%中可见。

日范围
48.43 48.80
年范围
39.10 49.34
前一天收盘价
48.48
开盘价
48.43
卖价
48.72
买价
49.02
最低价
48.43
最高价
48.80
交易量
46
日变化
0.50%
月变化
0.77%
6个月变化
10.08%
年变化
18.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%