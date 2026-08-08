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TPLC: Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
Курс TPLC за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.24, а максимальная — 51.43.
Следите за динамикой Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TPLC сегодня?
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF (TPLC) сегодня оценивается на уровне 51.30. Инструмент торгуется в пределах 51.24 - 51.43, вчерашнее закрытие составило 51.28, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TPLC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF?
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF в настоящее время оценивается в 51.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.80% и USD. Отслеживайте движения TPLC на графике в реальном времени.
Как купить акции TPLC?
Вы можете купить акции Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF (TPLC) по текущей цене 51.30. Ордера обычно размещаются около 51.30 или 51.60, тогда как 36 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TPLC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TPLC?
Инвестирование в Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF предполагает учет годового диапазона 44.03 - 51.49 и текущей цены 51.30. Многие сравнивают 1.30% и 4.84% перед размещением ордеров на 51.30 или 51.60. Изучайте ежедневные изменения цены TPLC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF?
Самая высокая цена Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF (TPLC) за последний год составила 51.49. Акции заметно колебались в пределах 44.03 - 51.49, сравнение с 51.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF?
Самая низкая цена Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF (TPLC) за год составила 44.03. Сравнение с текущими 51.30 и 44.03 - 51.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TPLC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TPLC?
В прошлом Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.28 и 12.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.28
- Open
- 51.24
- Bid
- 51.30
- Ask
- 51.60
- Low
- 51.24
- High
- 51.43
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 1.30%
- 6-месячное изменение
- 4.84%
- Годовое изменение
- 12.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%