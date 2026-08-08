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TPLC: Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF

51.30 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TPLC за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.24, а максимальная — 51.43.

Следите за динамикой Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TPLC сегодня?

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF (TPLC) сегодня оценивается на уровне 51.30. Инструмент торгуется в пределах 51.24 - 51.43, вчерашнее закрытие составило 51.28, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TPLC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF?

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF в настоящее время оценивается в 51.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.80% и USD. Отслеживайте движения TPLC на графике в реальном времени.

Как купить акции TPLC?

Вы можете купить акции Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF (TPLC) по текущей цене 51.30. Ордера обычно размещаются около 51.30 или 51.60, тогда как 36 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TPLC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TPLC?

Инвестирование в Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF предполагает учет годового диапазона 44.03 - 51.49 и текущей цены 51.30. Многие сравнивают 1.30% и 4.84% перед размещением ордеров на 51.30 или 51.60. Изучайте ежедневные изменения цены TPLC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF?

Самая высокая цена Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF (TPLC) за последний год составила 51.49. Акции заметно колебались в пределах 44.03 - 51.49, сравнение с 51.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF?

Самая низкая цена Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF (TPLC) за год составила 44.03. Сравнение с текущими 51.30 и 44.03 - 51.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TPLC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TPLC?

В прошлом Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.28 и 12.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.24 51.43
Годовой диапазон
44.03 51.49
Предыдущее закрытие
51.28
Open
51.24
Bid
51.30
Ask
51.60
Low
51.24
High
51.43
Объем
36
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
1.30%
6-месячное изменение
4.84%
Годовое изменение
12.80%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%