TPLC: Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
今日TPLC汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点51.45和高点51.55进行交易。
关注Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
TPLC股票今天的价格是多少？
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF股票今天的定价为51.52。它在51.45 - 51.55范围内交易，昨天的收盘价为51.30，交易量达到15。TPLC的实时价格图表显示了这些更新。
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF股票是否支付股息？
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF目前的价值为51.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.28%和USD。实时查看图表以跟踪TPLC走势。
如何购买TPLC股票？
您可以以51.52的当前价格购买Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF股票。订单通常设置在51.52或51.82附近，而15和0.14%显示市场活动。立即关注TPLC的实时图表更新。
如何投资TPLC股票？
投资Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF需要考虑年度范围44.03 - 51.55和当前价格51.52。许多人在以51.52或51.82下订单之前，会比较1.74%和。实时查看TPLC价格图表，了解每日变化。
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF的最高价格是51.55。在44.03 - 51.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF的绩效。
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF股票的最低价格是多少？
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF（TPLC）的最低价格为44.03。将其与当前的51.52和44.03 - 51.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TPLC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TPLC股票是什么时候拆分的？
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.30和13.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.30
- 开盘价
- 51.45
- 卖价
- 51.52
- 买价
- 51.82
- 最低价
- 51.45
- 最高价
- 51.55
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.43%
- 月变化
- 1.74%
- 6个月变化
- 5.29%
- 年变化
- 13.28%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%