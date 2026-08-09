报价部分
货币 / TPLC
回到股票

TPLC: Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF

51.52 USD 0.22 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TPLC汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点51.45和高点51.55进行交易。

关注Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TPLC新闻

常见问题解答

TPLC股票今天的价格是多少？

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF股票今天的定价为51.52。它在51.45 - 51.55范围内交易，昨天的收盘价为51.30，交易量达到15。TPLC的实时价格图表显示了这些更新。

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF股票是否支付股息？

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF目前的价值为51.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.28%和USD。实时查看图表以跟踪TPLC走势。

如何购买TPLC股票？

您可以以51.52的当前价格购买Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF股票。订单通常设置在51.52或51.82附近，而15和0.14%显示市场活动。立即关注TPLC的实时图表更新。

如何投资TPLC股票？

投资Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF需要考虑年度范围44.03 - 51.55和当前价格51.52。许多人在以51.52或51.82下订单之前，会比较1.74%和。实时查看TPLC价格图表，了解每日变化。

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF的最高价格是51.55。在44.03 - 51.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF的绩效。

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF股票的最低价格是多少？

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF（TPLC）的最低价格为44.03。将其与当前的51.52和44.03 - 51.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TPLC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TPLC股票是什么时候拆分的？

Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.30和13.28%中可见。

日范围
51.45 51.55
年范围
44.03 51.55
前一天收盘价
51.30
开盘价
51.45
卖价
51.52
买价
51.82
最低价
51.45
最高价
51.55
交易量
15
日变化
0.43%
月变化
1.74%
6个月变化
5.29%
年变化
13.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%